Zal de Zuid-Koreaanse president in Washington zijn rug rechthouden?

Hij zou 'nee' zeggen tegen de Verenigde Staten en gaan praten met Noord-Korea. Dat was de aanpak die de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in voorstond. Maar het is de vraag of hij deze standpunten kan vasthouden nu hij op bezoek gaat bij zijn Amerikaanse collega Donald Trump.

Lees verder na de advertentie

Moon, die begin mei werd gekozen tot president van Zuid-Korea, blijft maar liefst vier dagen in de Verenigde Staten. Vanavond dineert hij met Trump in het Witte Huis. Wat de VS en hun bondgenoten Zuid-Korea en Japan kunnen doen aan de dreiging uit Noord-Korea is de grote vraag tijdens dit bezoek.

In de verkiezingscampagne schurkte Moon dicht aan tegen zijn politieke leermeester Roh Moo-hyun. Die zette als president tussen 2003 en 2008 met zijn 'zonneschijnbeleid' in op ontspanning met de communistische dictatuur in het noorden.

Met de traditionele bondgenoot de VS zouden de banden juist wat losser mogen. Zo verzette Moon zich tegen de plaatsing van het anti-raketschild Thaad door de Amerikanen in zijn land. Dat schild is bedoeld om raketten uit Noord-Korea tegen te houden, maar het stuit op grote weerstand van China. En juist dat grote buurland wil Moon te vriend houden.

Moon weet dat zijn land voor bescherming tegen het noorden afhankelijk is van de Amerikanen

Maar Thaad is inmiddels opgesteld door de Amerikanen, althans voor een deel. Moon ligt nog dwars door een milieu-effectrapportage te eisen voordat het systeem helemaal afgebouwd kan worden. Dat kan nog een pittige discussie worden als de Zuid-Koreaanse en Amerikaanse president elkaar vanavond dineren.

Maar het is de vraag of Moon echt een probleem gaat maken van het anti-raketschild. Hij weet dat zijn land voor bescherming tegen het noorden afhankelijk is van de Amerikanen. En de dialoog met het noorden komt ondertussen nog niet op gang.

Banden met zuid De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft ook bepaald niet zijn kans gegrepen om de banden met het zuiden aan te halen. Kim heeft sinds maart van dit jaar al zeven keer raketten laten afschieten. Daarmee jaagt hij Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten iedere keer tegen zich in het harnas. Kim heeft de Amerikanen verder van zich vervreemd door het bizarre lot van Otto Warmbier. Deze Amerikaanse student, die in Noord-Korea was veroordeeld vanwege het stelen van een propagandaposter, werd eerder deze maand onverwacht teruggestuurd naar de VS. Daar aangekomen bleek hij niet bij bewustzijn te zijn, en enkele dagen later overleed hij. Donald Trump is volgens anonieme bronnen die geciteerd worden door persbureau Reuters steeds meer gefrustreerd over de kwestie Noord-Korea. En vooral over de opstelling van buurland China, dat volgens hem te weinig doet om Kim tot de orde te roepen. China wordt alom gezien als het enige land dat nog invloed heeft in Pyongyang, al probeert Peking dat te relativeren. Wellicht kunnen Moon en Trump samen druk uitoefenen op de Chinezen om hun invloed aan te wenden. Een meevaller lijkt er in ieder geval wel te zijn: volgens onbevestigde berichten stopt het Chinese oliebedrijf CNPC zijn export naar Noord-Korea. Het bedrijf is veruit de grootste leverancier van olie aan dat land, dat zeer afhankelijk is van de import. Volgens de berichten staakt CNPC de export uit commerciële overwegingen, de betaling door Noord-Korea zou te onzeker zijn. Wat de reden ook is, als dit bericht klopt, is dat een zware klap voor de Noord-Koreaanse economie, die de laatste tijd groeit - ondanks alle sancties tegen dat land. Misschien dat Pyongyang zo toch te verleiden is tot onderhandelingen.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.