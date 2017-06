Zakkende inflatie is slecht nieuws voor Draghi

Voorlopige cijfers van statistiekbureau Eurostat zetten de inflatie voor de maand juni op 1,3 procent. Dat is weer iets lager dan in mei (1,4 procent) en april (1,9 procent). Toch viel de uitslag nog enigszins mee: analisten rekenden op een geldontwaarding van 1,2 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De wegzakkende inflatie is geen goed nieuws voor de ECB, die al jaren een zeer ruim monetair beleid voert om de inflatie aan te jagen. Dat moet ervoor zorgen dat ook de economische groei mee omhoog getrokken wordt. Beiden zijn al tijden veel lager dan gemiddeld in het verleden, waardoor de angst blijft bestaan dat Europa op een nieuw – laag – groeipad terecht is gekomen. Lage inflatie kan bovendien sneller omslaan in deflatie. Dalende prijzen zijn een schrikbeeld voor de ECB omdat dit een zichzelf versterkend, en verlammend, effect kan hebben op de economie.

De afgelopen maanden leek het juist weer de goede kant op te gaan met de inflatie. In februari van dit jaar werd voor het eerst sinds 2013 de 2 procent weer aangetikt. In de tussenliggende periode stegen de prijzen vaak niet of nauwelijks. De ECB heeft in die periode steeds meer middelen uit de kast gehaald om de inflatie aan te jagen.

Wellicht gesterkt door de aantrekkende inflatie en het economische herstel in Europa, leek ECB-president Mario Draghi deze week dan ook te hinten op het voorzichtig terugdraaien van de stimuleringsmaatregelen. De deflatoire druk zou vervangen zijn door inflatoire, waardoor de ECB zijn voet van het gaspedaal kan halen.

Die boodschap verraste beleggers deze week behoorlijk. De steviger dan verwachtte woorden van Draghi dreven de euro naar zijn hoogste punt in maanden, en beleggers deden staatsobligaties in de uitverkoop in de verwachting dat de rente eerder dan verwacht weer zou gaan stijgen. Op de achtergrond moest de ECB zich haasten om uit te leggen dat het allemaal zo’n vaart nog niet zou lopen.

Uit de jongste inflatiecijfers blijkt inderdaad dat de race voor Draghi nog lang niet gelopen is. De afgelopen maanden, waarin de inflatie inderdaad dicht tegen de twee procent aanzat, werkten zowel de lage eurokoers als de olieprijzen in zijn voordeel. Een lage eurokoers betekent duurdere producten uit het buitenland, waarmee inflatie als het ware geïmporteerd wordt. En de olieprijzen staan momenteel weliswaar een stuk hoger dan een jaar geleden, maar de vaart is eruit. Het zwarte goud daalt zelfs weer in waarde, waardoor op termijn juist weer extra druk op de inflatie ontstaat.

Toch zitten er ook lichtpuntjes in de onderliggende cijfers. Wie de altijd beweeglijke prijzen van energie en voedsel buiten beschouwing laat, ziet de zogeheten onderliggende inflatie oplopen van 0,9 procent in mei naar 1,1 procent in juni. Daarmee zit Draghi nog ver af van zijn doel, maar nul is het ook niet meer.

