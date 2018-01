Zakenman maakt einde aan dynastie bij RSC Anderlecht

Nu zakenman Marc Coucke de Belgische topclub Anderlecht overneemt komt er een einde aan bijna vijftig jaar waarin Constant Vanden Stock, en later zijn zoon Roger, de scepter zwaaide bij de club uit Brussel.

De komst van Coucke naar de 34-voudig kampioen van België is opvallend, want de zakenman die samen met een studiegenoot de farmaceutische gigant Omega Pharma oprichtte, is fan van KV Oostende en was van die club ook een aantal jaar voorzitter. Om die reden is wettelijk vastgelegd dat hij zich voor 1 maart niet mag bemoeien met de gang van zaken bij Anderlecht.

Hoeveel hij voor Anderlecht heeft betaald is niet bekend gemaakt, maar naar verluidt gaat het om een bedrag tussen de 50 en 80 miljoen euro. Twee Nederlanders met een verleden bij Anderlecht en een Belg die de club dagelijks volgt over de nieuwe weg die de huidige nummer drie van de Belgische competitie inslaat.

'Met zijn geld wordt Anderlecht weer kampioen' Aad de Mos voormalig trainer van Anderlecht

"Coucke zal in ieder geval geld uit gaan geven om kampioen te worden. Dat is zijn grote droom. Ze hebben veel werk te doen bij Anderlecht, want ze zijn dik ingehaald door AA Gent en Club Brugge. Anderlecht speelt geen voetbal meer zoals we dat gewend zijn. Het zijn nu allemaal simpele spelers, die geen 'grandeur' hebben, zoals ze dat in Brussel zeggen. Er loopt geen Degryse, Rensenbrink of Van Himst meer rond. Ik denk dat Coucke in staat is om betere spelers te halen, dan die nu op het veld staan. Anderlecht heeft het scoutingsbeleid volledig verwaarloosd en zijn lot in handen gelegd van makelaars. Daarom denk ik ook dat de komst van Coucke een hele goede zaak is voor Anderlecht. Hij is een visionair en een groot zakenman die risico's durft te nemen. Door de ervaring die hij heeft opgedaan bij Oostende weet hij al hoe de jungle van de voetbalwereld in elkaar zit en weet hij ook hoe het op dit moment werkt in België. Anderlecht gaat zeker weer kampioen worden. Coucke zal willen dat iedereen weer met respect over Anderlecht spreekt."

'Hij geeft feestjes, ook na een nederlaag' Pieter-Jan Calcoen Anderlecht-volger voor Het Laatste Nieuws

"De komst van Coucke zal een stijlbreuk worden. Anderlecht is altijd een club geweest van waarden en normen en die klasse probeert uit te stralen. Coucke is de man die feestjes geeft, zelfs na een nederlaag. Hij zingt Duitse schlagers en heeft zeer vernieuwende zakelijke ideeën. Hij vindt bijvoorbeeld dat de tijd van business-seats voorbij is. Ik denk dat hij op dat gebied zeker zijn impact zal hebben. Financieel staat Anderlecht er momenteel niet zo goed voor. In het verleden heeft Coucke altijd geld gepompt in Oostende en het is een beetje afwachten of hij dat ook bij Anderlecht gaat doen. Daarnaast is de verwachting dat hij Luc Devroe, de technisch directeur van Oostende, meeneemt. Bij Oostende had Coucke altijd de gewoonte om veel invloed te hebben op het transferbeleid en stuurde hij de trainer ook in wie hij wel en niet moest laten spelen. Het is afwachten of zo'n houding bij Anderlecht ook houdbaar is. Dat is toch een club met een andere standaard en waar meer ego's zijn. Daarnaast bleef bij Oostende veel onder de radar, omdat de media-aandacht vijf keer zo klein is. Ook dat is bij Anderlecht anders."