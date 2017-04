Zakenman Kouwenhoven krijgt 19 jaar cel voor oorlogsmisdrijven

Het hof oordeelde niet alleen dat Kouwenhoven schuldig is, maar gelastte tevens zijn gevangenneming. Zijn broze gezondheid is geen reden om de celstraf te ontlopen, vindt het hof na raadpleging van een arts. Daarbij, de oorlogsmisdrijven zijn dermate ernstig en de rechtsorde is dusdanig geschokt dat Kouwenhoven zijn straf niet mag ontlopen. Het OM kreeg vandaag nog geen kans Kouwenhoven op te pakken. Hij was niet bij de uitspraak. Hij zit in het buitenland. Zijn advocaat Inez Weski zegt niet waar.

Het hof acht bewezen dat de zakenman tussen 2000 en 2003 zich schuldig heeft gemaakt aan steun aan de strijdkrachten van Charles Taylor, de toenmalige president van Liberia. De zakenman leverde Taylor wapens en dat terwijl de Verenigde Naties een wapenembargo hadden afgekondigd. De houtkapbedrijven van Kouwenhoven werden benut voor de import, de opslag en de distributie van de wapens. Die werden door Taylor ingezet in zijn strijd tegen rebellen. Daarbij vielen ook vele burgerslachtoffers.

Cassatiewaardig

De uitspraak van het hof maakt een voorlopig einde aan een zeer lange juridische weg. In 2008 sprak het hof Den Haag Kouwenhoven vrij na een eerdere veroordeling bij de rechtbank (2006). De Hoge Raad haalde in 2010 weer eens streep door dat oordeel en gelastte een nieuw onderzoek. Het huidige oordeel is gestoeld op een groot aantal nieuwe getuigenverklaringen. Die getuigen werden overal in de wereld gevonden, niet alleen in Liberia maar ook in de VS en Hongkong.

Volgens advocaat Weski is de zaak “100 procent cassatiewaardig”. De Hoge Raad zal zich in haar ogen vooral moeten uitspreken over de vraag of de vele getuigen in de loop der jaren niet de verklaringen op elkaar hebben afgestemd. “Het is een onrustbarend arrest”, vat Weski haar kritiek samen.

Het hof en het Openbaar Ministerie vinden dat van de straf voor Kouwenhoven een belangrijk signaal moet uitgaan naar de internationale gemeenschap. Zakenmensen zoals Kouwenhoven hebben er ernstig rekening mee te houden dat zij niet bij ernstige oorlogsmisdrijven betrokken worden.