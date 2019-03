Zakenman Bill Good: De EU is te politiek geworden

Zakenman Bill Good (66) heeft een aantal grote passies in zijn werkende leven: de Britse industrie, China en brexit. Van jongs af aan wist hij al dat hij een industrieel wilde worden, net als zijn vader en oom, het zat in de familie. China is de toekomst. En brexit is gegroeid uit zijn ervaringen met de EU, legt hij uit in het China Community Centre.

Het kantoor, waarvan hij directeur is, ligt in Deritend, een verwaarloosde wijk in Birmingham, dichtbij Chinatown. “Dit is na Londen de grootste Chinatown”, zegt Good met enige trots. Hij is zelf in Londen geboren, is geen Chinees, maar hij is trots op Birmingham, waar hij sinds zijn studie woont, en op zijn banden met de Chinese gemeenschap.

Good heeft vele interesses, hij is ook directeur van een bedrijvenmakelaar en heeft aan het hoofd gestaan van verschillende industriële ondernemingen. In een van die functies raakte hij zeer gedesillusioneerd in de EU. “In het referendum in 1974 heb ik voor Europa gestemd en ik ben nog steeds erg voor vrije handel met onze Europese buren, maar de EU is veel te politiek geworden.”

Tijdens een etentje stonden ik en een vriendin tegen elkaar te schreeuwen. Maar ja, ik wilde me niet zomaar neerleggen bij wat ze zei. Bill Good

Familie niet blij Hij vertelt hoe Europees Commissarissen in Brussel hem tijdens een conflict met een Spaans bedrijf voorhielden dat ze er niets aan konden doen, omdat Spanje toentertijd politiek gevoelig lag. Sindsdien vindt hij dat Groot-Brittannië de EU moet verlaten. Hij heeft campagne gevoerd voor brexit en vertelt hoe hij op de dag van het referendum in 2016 rondreed in zijn met posters beplakte auto, en via een megafoon opriep om tegen de EU te stemmen. Zijn familie stelde dat niet op prijs. Zijn vrouw en drie kinderen, allen pro-EU, zijn het vaak niet met hem eens en dat leidt nogal eens tot discussies. “Ach, als je jong bent, laat je je meer leiden door idealen en emoties dan als je meer ervaring hebt”, zegt Good over zijn kinderen. Hij verwerpt de argumenten tegen brexit en het idee dat mensen niet wisten waar ze in 2016 voor stemden, als ‘elitair’. Zelf is hij hoogopgeleid, van kostschool tot universiteit, en hij is als zakenman bovengemiddeld goed af. “Jawel, ik begrijp wel dat mensen mij ook als elite kunnen bestempelen, met mijn opleiding en achtergrond, maar in mijn denken behoor ik niet tot de elite.” “Brexit verdeelt de opinie sterk”, heeft hij ook gemerkt. Vaak probeert hij het onderwerp te vermijden maar dat lukt niet altijd. “Een keer is het echt misgegaan,” vertelt Good. “Tijdens een etentje stonden ik en een vriendin tegen elkaar te schreeuwen. Maar ja, ik wilde me niet zomaar neerleggen bij wat ze zei.”

