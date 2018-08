Zakenbank ABN AMRO gaat op de schop

Weer gaat de ABN AMRO snijden in zijn zakenbank, omdat die weer te veel kosten maakt ten opzichte van de inkomsten. Dit probleem deed zich ook al voor aan het begin van deze eeuw toen Dé Bank, zoals ze zichzelf afficheerde, in de top 5 van wereldbanken wilde komen. Toen ging 70 procent van elke verdiende euro op aan kosten. Hoeveel het nu is, wordt niet duidelijk, maar te hoog gezien de aangekondigde reorganisatie gisteren.

De zakenbank, die chique ook wel Corporate Institutional Banking (CIB) heet, voldoet ook niet aan de doelstelling voor winst op vermogen. Op groepsniveau ligt deze op 13,5 procent, bij de zakenbank is dat maar een magere 5,8 procent in het eerste helft van dit jaar, zo maakte bestuursvoorzitter Kees van Dijkhuizen gisteren duidelijk bij zijn presentatie van de cijfers.

Bij de zakentak van de bank wordt gereorganiseerd waarbij er voor 80 miljoen wordt bezuinigd. Dat kost 250 volledige arbeidsplaatsen van de in totaal 2600. Of er sprake zal zijn van gedwongen ontslagen is nog niet bekend. Ook wordt het werkkapitaal met vijf miljard euro teruggebracht naar 34 miljard. In 2021 moet CIB voor tien procent gaan bijdragen aan de winst op vermogen.

De consumenten- en vermogensbeheer takken hebben in de loop van de afgelopen tien jaar hun kosten wel structureel weten te verlagen, onder meer door digitalisering waardoor er minder personeel nodig is. Klanten doen nu veel meer zelf dan vroeger. Nu moet de zakenbank er aan geloven en vooral de slecht presterende onderdelen Global Markets en Trade & Commodity Finance. De laatste afdeling zit als financier in de diamantenindustrie, die door ABN AMRO op dit moment als een risicovolle markt wordt gezien. De bank gaat zijn posities in de diamanthandel afbouwen. Het heeft zijn kantoor in Dubai waar fraude werd geconstateerd met onder meer handel in diamanten, al gesloten. De bank blijft actief in de financiering van de diamanthandel maar dan op een lager pitje, zo werd vandaag door Van Dijkhuizen bevestigd.

De kosten per verdiende euro liggen nu bij de hele bank tussen de 55 en 58 procent, binnen de doelstelling van ABN AMRO voor 2020. De zakenbank moet daar ver boven zitten. Een herstructurering zou het totale kostenplaatje van de bank aanzienlijk kunnen verbeteren. Historisch gezien was de zakentak altijd een zorgenkind met heel veel pretenties. In de jaren nul van deze eeuw bleven de kosten voor de baten uitgaan, maar die beloofde winsten bleven stelselmatig tegenvallen bij ABN AMRO.

Meer focus op Nederland

Ook Global Markets met onder meer financiering van bedrijven, aandelen en obligatiehandel moet er aan geloven. De internationale zakentak wordt ingekrompen. De focus komt meer te liggen op de Nederlandse markt, waar CIB een leidende positie heeft. Verder zal de aandacht verschuiven van wereldwijd opereren naar noordwest Europa. De sleutelwoorden bij deze reorganisatie zijn risicobeperking en efficiencyverbetering. Vijftien jaar geleden, voor de val en daarna de redding door nationalisatie van ABN AMRO, bestonden die problemen ook al bij de zakenbank.

Van Dijkhuizen wil, als het gaat om vermogensbeheer in de sector private banking, zijn positie als nummer 3 in de eurozone vasthouden en in sommige landen groeien. In Nederland is de bank al de grootste. De schaalgrootte in Duitsland en Frankrijk beoordeelt hij als goed. Kansen ziet de topman in België. Onlangs werd nog de overname aangekondigd van de afdeling vermogensbeheer van Société General. Door de aanscherping van bankregels en ingewikkelder IT-processen verwacht Van Dijkhuizen dat er in België nieuwe kansen zullen ontstaan voor overnames.

In het eerste half jaar van 2018 boekte ABN AMRO een nettowinst van 1283 miljoen euro, dat is 19 procent lager dan dezelfde periode vorig jaar, maar toen zat er een eenmalige boekwinst van 200 miljoen in de cijfers door de verkoop van dochters in Azië.