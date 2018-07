Zakelijk Brazilië zet Mexico aan de kant

Brazilië 2 - Mexico 0

Natuurlijk ging alle aandacht vandaag na afloop van de achtste finale tussen Brazilië en Mexico uit naar Neymar. De Braziliaanse ster had met een doelpunt en een assist zijn land een ronde verder geholpen op het wereldkampioenschap (2-0) en na de uitschakeling van Messi en Ronaldo twee dagen eerder was Neymar de enige wereldster die op het toernooi was overgebleven. Elk land dat nog in de race is om de wereldtitel heeft wel een vedette, maar qua transferwaarde, marketingwaarde en salaris doen ze allemaal onder voor de aanvaller van Paris Saint-Germain.

Neymar is naar Rusland gekomen met maar één doel. Hij wil hoogst­persoonlijk de kater wegspoelen waar Duitsland vier jaar geleden in de halve finale voor zorgde, door tijdens het vorige WK Brazilië voor eigen publiek met maar liefst 7-1 te vernederen. Door een rugblessure kon Neymar in dat duel niet meedoen en toen stond hij bij Barcelona nog in de schaduw van Messi.

Inmiddels is er door Paris Saint-Germain meer dan 200 miljoen euro voor hem betaald en is hij uitgegroeid tot de spil waar bij de Franse kampioen alles om draait. Logisch dus dat de camera’s continu op Neymar gericht zijn als Brazilië speelt.

Pas diep in de tweede helft velde Brazilië het vonnis over Mexico

Ondanks Neymar Maar wie goed kijkt naar het elftal van de vijfvoudig wereldkampioen ziet dat Brazilië misschien wel ondanks Neymar in plaats van dankzij hem in de kwartfinale van het WK staat. Zeker, de aanvaller zorgt voor gevaar, maar de schoonheid van een actie gaat voor de effectiviteit. Wat dat betreft kan Neymar een voorbeeld nemen aan een van zijn kompanen in de aanval. Vleugelspeler Willian werkt zich een slag in de rondte en verricht daardoor ook veel defensieve arbeid. Daarnaast is hij – zonder al te veel tierelantijntjes – ook aanvallend van waarde. Kort na rust was Neymar vanaf de linkerkant naar binnen getrokken en nadat hij zich vast dreigde te lopen bood Willian de helpende hand. Met een hakje vond Neymar de aanvaller van Chelsea en de versnelling van Willian was de Mexicaanse defensie daarna te machtig. De strakke voorzet die hij vervolgens gaf kon door Neymar simpel worden binnengegleden. Met zijn plotselinge demarrages was Willian ook daarna nog een aantal keer ongrijpbaar voor Mexico. Maar pas diep in de tweede helft velde Brazilië het vonnis over Mexico. Na een uitbraak en een half gekeerde inzet van Neymar, kreeg Firmino de bal voor zijn voeten en kon zo zijn eerste WK-doelpunt maken. Daarmee stelde Brazilië de overwinning zakelijk veilig en werd Mexico voor de zevende keer op rij in de achtste finale van een WK uitgeschakeld. Het sambavoetbal waar Brazilië van oudsher om bekendstaat is dit WK slechts sporadisch te zien

Oorwassing Die zakelijkheid staat veel meer symbool voor dit Brazilië dan de speelsheid van Neymar. In de 25 wed­strijden die Brazilië onder de huidige bondscoach Tite speelde, kreeg het een treffer minder tegen tijdens de oorwassing door Duitsland in 2014. Tite staat dan ook niet bekend om zijn aanvallende speelstijl. Hij pre­valeert zekerheid boven spektakel. ­Illustratief daarvoor was de wissel van Willian in blessuretijd, vlak na de 2-0. Tite bracht met Marquinhos nog een verdediger in als extra slot op de deur om zo de zege helemaal veilig te stellen. Het sambavoetbal waar Brazilië van oudsher om bekendstaat is dit WK slechts sporadisch te zien. De smet van 2014 moet met een geraamte van beton worden weggepoetst. Lees hier meer over het WK voetbal.