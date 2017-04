Zaineb mag ‘tante Mathilde’ tegen de koningin zeggen

Een doodgewone, zes maanden oude Gentse baby, met één bijzonderheid: ze is de zevende dochter op rij die in het gezin wordt geboren. En dan word je in België automatisch petekind van de koningin. Het zevende jongetje wordt petekind van de koning.

Zaineb is het tweede meisje dat zo petekind van Mathilde wordt. Ook Koning Filip heeft er twee.

Wanneer de traditie precies is ontstaan, is niet bekend. Wel is het een steeds zeldzamer fenomeen. De in 1993 overleden Koning Boudewijn had nog bijna 600 peetzonen - velen kregen zijn naam en meer dan de helft kwam op zijn begrafenis. Zijn opvolger Albert had er 32. Zijn vrouw Paola 34.

Ook krijgen de peetkinderen nog maar zelden de naam van de vorst of vorstin

Omdat er tegenwoordig minder ‘kroostrijke gezinnen’ zijn, besloot het koninklijk huis onlangs dat ook de zevende zoon of dochter uit een ‘nieuw samengesteld gezin’ in aanmerking komt om petekind te worden. Ook krijgen de peetkinderen nog maar zelden de naam van de vorst of vorstin. Dat de kinderen de laatste jaren meestal uit migrantengezinnen komen zal daarbij meespelen.

Mathilde heeft ook nog ‘reguliere’ peetkinderen, waaronder de Nederlandse prinses Alexia. Zij zal haar peettante vaker zien dan de kleine Zaineb, die waarschijnlijk moet wachten tot haar vijftiende verjaardag. In dat jaar zal ze worden uitgenodigd voor het kerstconcert op het paleis. De vader van Zaineb, afkomstig uit Algerije, is dolgelukkig met zijn grote gezin. Wel hoopt hij stiekem dat hij nog een zoon krijgt, zei hij tegen Het Laatste Nieuws. “Om mijn familienaam verder te zetten. Maar dat moet ik eerst bespreken met mijn vrouw.”

