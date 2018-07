Zag Japan er door België zo aardig uit?

Jan Mulder zei dat je niet in de positie moet komen dat je eronderuit moet voetballen, jargon voor: al combinerend de tegenstander omzeilen die jou onder druk wil zetten. Bepaal het spel zelf! Ik grinnikte. (Kan natuurlijk niet altijd, Jan.)

Later kreeg Mulder Dennis van Wijk en Bob Peeters tegenover zich, twee trainers. Vooral Van Wijk had de mond vol van de omschakeling, van omschakelvoetbal. Tegenwoordig is alles in de top omschakelvoetbal, zei hij. De Belgen zijn daar heel goed in, zei hij ook, maar dat hadden ze nu dus weinig kunnen laten zien.

Mulder, wars van trainersjargon, nam zijn dwarse houding aan. Ik grinnikte. Er zweefde een misverstand boven tafel: dat Mulder, protagonist van de aanval, zou denken dat het om countervoetbal zou gaan.

Ik dacht: dat zal best, dat de Belgen daar goed in zijn, maar de omschakeling de andere kant op dan? Daar zijn ze niet zo goed in, vriendelijk gezegd nog: die ruimte soms voor de tegenstander, ook al in hun eerdere WK-wedstrijden. "Bij het tweede doelpunt kregen ze misschien iets te veel ruimte op het middenveld", zei Kevin De Bruyne, en hij dacht het als een vuiltje van zijn schouder te kunnen vegen.

Ik begreep Mulders aversie. Wat is daar nieuw aan, dacht ik jaren geleden al toen de interessantdoenerij in zwang kwam. Wij noemden dat er snel uit komen als het kan - en als het niet kon, kon het niet: er is ook zoiets als een tegenstander.

Waarheid

Wat hadden die Japanners leuk gevoetbald. Technisch goed, op elke positie, zuiver voetbal vooral. Geen grove overtredingen, ze pikten de bal gewoon van de voet van De Bruyne - nee, wat ik van hem moet denken, weet ik nog steeds niet.

Of was het misschien toch door het weinig stringente België dat Japan er zo aardig uitzag? Hoe vaak hebben we dat in Europa niet vooral bij Ajax al gezien? Dat de tegenstander goed leek en dat je dan later aan uitslagenlijsten zag dat dat best wel moest meevallen; dat ze van Ajax dus de ruimte hadden gekregen die natuurlijk niet iedereen geeft.

We zullen zien waar de waarheid ligt, in het spel van omschakelen en eronderuit voetballen - als het kan dan, en als het lukt.

