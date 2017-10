Zachte balk en stugge rekstok: Nederlanders moeten wennen WK-toestellen

De rekstok wordt omschreven als een ongetemd beest. De balk is veel te zacht. Ze zijn in ieder geval niet geliefd, de turntoestellen van de Franse fabrikant Gymnova waarop de Nederlandse turners deze week op de wereldkampioenschappen in Montreal in actie komen. Zeker niet als je bij aankomst in Canada verkouden wordt, zoals Epke Zonderland.

"Ik voelde ineens dat ik aan het einde van de oefening helemaal leeg was", vertelt de 31-jarige turner in de trainingshal van het imposante olympisch stadion van de Spelen van 1976. "Deze rekstok vraagt fysiek wat meer van je. Je moet er harder omheen zwaaien om goed uit te komen. Als je weinig energie hebt, is het heel lastig om je oefening goed door te komen."

Het helpt niet echt als er dan een Gymnova voor zijn neus staat. Zonderland turnt liever op een Spieth van de Nederlandse fabrikant Janssen Fritsen. Dat geldt ook voor olympisch kampioene op de balk Sanne Wevers. In Rio werden ze op hun wenken bediend met hun favoriete merk in de zaal. Maar voor de WK moeten ze omschakelen. Om er thuis op te kunnen trainen wordt voor ieder belangrijk toernooi een exemplaar naar Nederland verscheept. De rekstok waar Zonderland deze week wereldkampioen op wil worden, kwam in augustus in Heerenveen aan, vlak voor de kwalificatiewedstrijden. Het was een weerzien van de stok waar hij in Londen in 2012 goud mee won, toen ook een Gymnova.

Opgeborgen schoentjes

Voor Wevers is het alsof ze, in vergelijking met de Rio-balk, ineens op een zachte mat loopt in plaats van op beton. Ze zakt er in weg, waardoor het moeilijker is om vaart te maken bij een pirouette. Op de mondiale titelstrijd in Glasgow in 2015, waar ook een Gymnova stond, won ze zilver op schoentjes om stabieler te staan op de, naar haar smaak, 'veel te zachte' toplaag. De schoentjes heeft Wevers voorgoed opgeborgen. Als ze haar tenen om de rand van de balk kan krullen, heeft ze meer grip. Maar het vergt een hoop training om op ieder exemplaar met blote voeten te excelleren.

Ook als de ongetemde turntoestellen van Gymnova onder controle zijn in de training, kan het op het moment suprême weer heel anders aanvoelen. In de trainingshal in Montreal ligt beton. Een deur verder in het stadion staan de toestellen op een podium. Dat geeft een heel ander effect en vergt flexibiliteit van de turners. Daarom krijgen de mannen en vrouwen op ieder toernooi één kans om de toestellen goed aan te voelen tijdens de podiumtraining. In een minuut of tien moet Zonderland precies weten hoe hard hij een zwiep aan de dwarsligger moet geven om goed uit te komen voor zijn volgende vluchtelement.

Goed voelen, dat is ook de opdracht voor Sanne Wevers. De 26-jarige turnster uit Oldenzaal blinkt uit op balk vanwege haar uitzonderlijke evenwicht, maar ook omdat ze de balk door en door 'voelt'. Staat het toestel een fractie scheef, dan merkt ze het meteen. Het testen zit er nu op. Straks moet het gebeuren in de kwalificaties, en dan in de finale. Te stug of te zacht mag geen probleem meer zijn.

