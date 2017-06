Zaakwaarnemer Stones wordt niet geloofd

Jan Favié is zich van geen kwaad bewust. Hij stond gisteren bij zijn verhoor door de commissie onder ede en moet daarom de waarheid vertellen over Promogroup bv (het vehikel van de Stones) en U2 Limited (de vennootschap van de Ierse band U2). Maar over iedere constructie die hij krijgt voorgelegd, zegt hij: “Dat het zo is geregeld, heeft geen fiscale reden.”

De Stones kwamen in 1972 wel naar Amsterdam omdat zij in Engeland veel belasting moesten betalen en U2 deed dat ook in 2006 omdat Ierland duurder werd. Dat was toen, meent Favié; nu zitten ze vooral in Amsterdam omdat ze tevreden zijn over de deskundige organisatie. De vennootschap die hij bestuurt, is geen lege huls, betoogt hij. Er zitten onder meer rechten in op de verkoop van platen, voor het benutten van muziek voor reclame en voor het gebruik van logo’s. “De Promogroup is geen brievenbusfirma.”

Ontwijking De Tweede Kamer onderzoekt of er iets moet veranderen aan belastingregels. Uit de Panama Papers, onthullingen in onder meer Trouw en Het Financieele Dagblad, bleek vorig jaar dat Nederlandse bedrijven en rijke particulieren regelmatig vermogen buiten Nederland stallen om de fiscus te ontlopen. Het spiegelbeeld komt ook vaak voor: rijke buitenlanders en multinationals, zoals succesvolle muziekanten, maken gebruik van Nederland om de goedkoopste belastingroute te vinden. In twee weken worden deskundigen en getuigen ondervraagd. Voor de Rolling Stones en U2 lijkt het erg aantrekkelijk dat er in Nederland geen belasting wordt geheven als er royalties worden uitgekeerd aan iemand in het buitenland. Bovendien kunnen in het buitenland betaalde royalties worden teruggevraagd. Er wordt dus twee keer geen belasting betaald. Internationale belastingregels zijn eigenlijk bedoeld om te voorkomen dat in twee landen twee keer belasting wordt betaald. Ik denk dat de rechter niet veel onderzoek deed, de Promogroup is geen brie­ven­bus­fir­ma Jan Favié Favié betoogt dat van belastingontwijking door de Rolling Stones en U2 geen sprake is. Hij zegt dat van de regeling om geen belasting te heffen over royalties nauwelijks gebruik wordt gemaakt. “Alleen om een aantal producers te betalen. Wij betalen de bandleden vergoedingen voor optredens. Daarover betalen zij belasting.” De enquête-commissie is sceptisch over dat betoog van Favié maar kan ook niet hard maken dat hij fout zit. De enquête is bedoeld om snel overzicht te krijgen en er wordt daarom slechts summier vooronderzoek gedaan door de Kamerleden. De gegevens om getuigen mee te confronteren zijn beperkt. Eerder werd Promogroup door de NOS een ‘brievenbusfirma’ genoemd. Onterecht, meent Favié, maar hij verloor een kort geding tegen de omroep. Henk Nijboer (PvdA), voorzitter van de enquêtecommissie: “De rechter vindt het aannemelijk dat de Stones om fiscale reden in Nederland zitten.” Favié: “Ik denk dat de rechter niet veel onderzoek deed. Er is geconcludeerd dat Promogroup een brievenbusfirma noemen valt onder de vrijheid van meningsuiting. Ze hadden ook mogen zeggen dat de Promogroup een banketbakker is.”

