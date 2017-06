Yuri van Gelder is 'soort van herboren'

Hij had de plek niet met opzet gemeden. Nee, Yuri van Gelder kwam door organisatorische redenen (andere toernooien, ziekte) zeven jaar lang niet in actie op de NK turnen in Ahoy. Toch voelt het voor hem symbolisch om op deze zondag zijn nationale titel op de ringen voor het eerst sinds 2008 weer in handen te hebben. Op de plek waar het in 2009 misging. Toen was er de positieve dopingcontrole vanwege een cocaïneverslaving, waardoor hij zijn titel kwijtraakte. Het was de eerste -en niet de laatste - smet op zijn carrière. Nu turnt hij zijn eerste wedstrijd sinds de Olympische Spelen in Rio, waar hij de ringenfinale miste doordat zijn trainer Bram van Bokhoven hem na een nachtelijke escapade naar huis stuurde.

"Ik ben een soort van herboren. Op dit toernooi is het ooit gestopt en nu begint het hier weer", vertelt Van Gelder in een ruimte naast de wedstrijdhal. Hij legt zijn medaille voor zich op tafel. Hetzelfde smalle gezicht. Nog altijd die twee strepen op de armen waar het haar vanwege de druk op de onderarm van de turnleertjes is weggeschroeid. Van Gelder wil nog lang turner blijven. Hij zegt nooit te hebben overwogen om te stoppen na het drama in Rio. "Ik heb het altijd gezegd en ik blijf het zeggen. Ik ga door tot Tokio, dat had ik voor Rio al besloten. Aan motivatie heb ik nooit gebrek gehad, dat is iedereen wel bekend."

De oud-we­reld­kam­pi­oen voelt dat er meer nodig is dan een goede score

Weerstand Als het aan hem ligt komt hij dus gewoon in actie op de internationale titeltoernooien. Dit jaar is de mondiale titelstrijd in het Canadese Montreal zijn doel. Maar bij zijn oude trainer, die inmiddels bondscoach is, zal er weerstand zijn om Van Gelder in de selectie op te nemen. De ringenturner traint momenteel buiten de nationale selectie om bij Flik Flak, zijn oude club in Den Bosch. Oud-turner Hassan Zaazouz is een paar keer langsgeweest om hem te begeleiden. In de turnhal komt Van Gelder zijn voormalige coach Van Bokhoven elke vrijdag tegen. De relatie is beschadigd, al kunnen de twee nog wel door één deur. Toch voelt de wereldkampioen van 2005 dat er meer nodig is dan een goede score om mee te gaan naar Montreal. Al staan de kwalificatie-eisen in principe zwart op wit. "Ik heb wel het gevoel dat ik me dubbel moet bewijzen, ja. Maar ik wil graag laten zien dat ik nog steeds van waarde ben." Toen Van Gelder zijn teamgenoten vorig jaar december onder ogen kwam bij het turngala in Amsterdam, heeft hij ze bij elkaar geroepen om te praten over de gebeurtenissen in Rio. "Ik wilde het hebben over wat er nou gebeurd was en hoe zij erover denken." De turner had het idee dat het gesprek goed werd ontvangen. "Het was zeker niet makkelijk na alles wat er is gebeurd. Maar ik voel me nu toch wel weer part of het team, zeg maar." Het gevoel dat hij er weer bijhoort, kreeg Van Gelder ook toen hij op de nationale kampioenschappen in Ahoy de zaal instapte. "Ik werd met open armen ontvangen. Niet dat ik een fluitconcert had verwacht, maar misschien wel wat scheve ogen." Met de nationale titel in eigen handen hoopt Van Gelder op 34-jarige leeftijd wederom een nieuwe start in zijn carrière te maken. Om voor de Olympische Spelen in Tokio in aanmerking te komen zal een goede score op ringen, waarop hij gisteren 14.300 punten haalde, niet genoeg zijn. Voor toestelspecialisten wordt het moeilijker om naar de Spelen te gaan, waardoor de Waalwijker vloer en sprong ook moet oppakken. De welwillendheid vanuit de bond om hem weer op te nemen in het team daargelaten.

Zonderland gaat zeker nog jaar door Hij krijgt de vragen al jaren. Wanneer Epke Zonderland met turnpensioen gaat. Op de NK turnen zei de 31-jarige rekspecialist gisteren dat hij in ieder geval nog een jaar doorgaat. Zonderland wil dit najaar in actie komen op de mondiale titelstrijd in Montréal, maar hij is niet van plan om daar afscheid te nemen. Rond de WK in Doha van volgend jaar besluit hij of de Olympische Spelen van Tokio in 2020 het eindstation van zijn carrière wordt of dat hij al eerder stopt. Na een intensieve periode van coschappen lopen voor zijn studie geneeskunde is Zonderland nu weer meer in de trainingshal te vinden. Met een aangepaste oefening werd hij op de nationale titelstrijd op de rekstok tweede achter Bart Deurloo. Zonderland scoorde 14.350. Deurloo pakte goud met 14.700 punten. Op brug won de rekspecialist met precies dezelfde score als Boudewijn de Vries zilver met 14.050 punten. Michel Bletterman werd Nederlands kampioen op brug met een score van 14.450.

