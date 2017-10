YouTube-held in finale op vloer

Op YouTube was hij al een held. Nu hij de vloerfinale op de wereldkampioenschappen turnen heeft gehaald in Montreal, is Bram Verhofstad het ook in de turnhal. Zeker door de manier waarop de 22-jarige turner uit het Brabantse Overloon zich als achtste en laatste voor de finale plaatste.

Lees verder na de advertentie

Terug naar vandaag, naar een bizar moment in de kwalificaties. Als Verhofstad, Casimir Schmidt en Bart Deurloo op vloer in actie komen, zien ze dat er iets niet klopt. Ergens in de vloer zit een hobbel. Als Deurloo met zijn voet in het gat naast de hobbel stapt, gaat het mis. Hij landt na een paar salto’s op zijn billen en wijst de jury er meteen op dat de mat niet goed is. Trainer Jeroen Jacobs komt even kijken en ziet zo zijn voet erin verdwijnen.

Wie Verhofstad volgt, ziet hem in de badkamer zijn tanden poetsen, zijn ontbijt naar binnen werken en turnen. Heel veel turnen.

Doodop De wedstrijd wordt stilgelegd, de mat gaat eraf en het probleem wordt verholpen. De drie Nederlanders en de Ier Andrew Smith mogen hun oefening overdoen. Ook Verhofstad, die een fractie eerder met 13,866 punten slechts de 24ste score had neergezet. Verhofstad is doodop, overweegt zelfs niet te starten. Maar hij gaat toch en turnt een fantastische oefening. Hij wordt beloond met een score van 14,433 punten en mag zaterdag zijn debuut maken in een WK finale. Verhofstad is door het dolle heen. Naar het onderwerp voor zijn volgende vlog op zijn eigen YouTube­kanaal hoeft hij in ieder geval niet meer te zoeken. De turner en zijn iPad zijn sinds twee jaar onafscheidelijk. Hij filmt alles. Wie Verhofstad volgt, ziet hem in de badkamer zijn tanden poetsen, zijn ontbijt naar binnen werken en turnen. Heel veel turnen. Een van de motivaties om zijn leven te filmen is om mensen enthousiast te maken voor turnen. En hij wil zijn kleinkinderen later laten zien wat hij vroeger allemaal kon. Zij kunnen over vijftig jaar precies volgen wat er allemaal voorafging aan de WK-kwalificatie van de ooit zo lenige opa Verhofstad. Brammetje, zoals de turner wordt genoemd door zijn teamgenoten, staat in Montreal om half acht op, zo leren we. Met warrig haar loopt hij naar de fitnessruimte in zijn laatste video, terwijl hij de slaap uit zijn ogen wrijft en zijn fans begroet met ­Morning guys. Na een sessie op de loopband vouwt hij zichzelf in een split op het tapijt. Zijn vrije vertaling van de Engelse taal levert grappige uitspraken op. Zo liep er iets bij de training completely in the soup.