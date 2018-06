Yoon (82) zou zo graag het Noord-Koreaanse graf van zijn vader bezoeken

Yoon il-Young heeft drie kinderen en vier kleinkinderen en zijn hele leven werkte hij als ambtenaar voor de Zuid-Koreaanse overheid. Hij heeft zelfs een medaille van de natie gekregen.

Maar hoe ouder hij wordt, hoe heviger het gemis, zegt Yoon in zijn appartement op de negende etage, met uitzicht over Seoul. Hij droomt ervan om met zijn kinderen en kleinkinderen het graf van zijn vader te bezoeken, en offers te brengen voor diens zielenrust. En, al durft hij daar bijna niet op te hopen, een spoor van zijn oudere broer terug te vinden. Die zag hij in 1950 voor het laatst.

Yoon is een van de miljoenen Koreanen wiens familie door de Koreaanse Oorlog is opgesplitst. Aan het begin van de Koreaanse oorlog in 1950 werden veel vluchtende families gescheiden. Toen kort daarna de grens tussen noord en zuid op slot ging, bleek niet iedereen aan dezelfde kant te zitten. Ouders en kinderen, broers en zussen, echtgenoten die voor enkele dagen afscheid genomen hadden, zagen elkaar nooit meer terug.

Yoons familie had het goed op de grote boerderij, hij herinnert zich hoe ze in de herfst enorme hoeveelheden rode dadels oogstten

Hun enige kans op weerzien waren de familiereünies, die sinds 1998 af en toe, in tijden van politieke toenadering tussen Noord- en Zuid-Korea, als teken van goede wil werden georganiseerd. Er waren er 21, waarbij vierduizend families een paar dagen met elkaar werden herenigd. Maar toen de spanningen in 2015 weer begonnen op te lopen, zijn de ontmoetingen stilgelegd.

De klok tikt Voor gescheiden families tikt de klok. Aan Zuid-Koreaanse zijde schreven zich twintig jaar geleden 131.000 familieleden in op de wachtlijst voor de reünies, maar van hen is ondertussen meer dan de helft overleden. Van de 58.000 personen die nog overblijven, is 63 procent ouder dan tachtig en 23 procent is 90-plus. Hun kans op een weerzien slinkt met de dag. Nu opnieuw een diplomatieke dooi is ingezet, lijkt er weer hoop voor de families. Op de inter-Koreaanse top in Panmunjom spraken de Noord- en Zuid-Koreaanse leiders af om op 15 augustus - dag van de Koreaanse bevrijding van Japan - weer een reünie te organiseren. De details worden nog uitgewerkt. Maar in tegenstelling tot vroeger reageren veel families nu sceptisch. "We willen geen herhaling van het oude recept", aldus Yoon il-Young. "De eerste keren was ik hoopvol, maar de afgelopen jaren ben ik anders tegen de familiereünies gaan aankijken", zegt Yoon, netjes gekleed voor het interview, inclusief manchetknoppen en een dasspeld. "Per keer wordt een honderdtal personen toegelaten, terwijl we met vele duizenden op de wachtlijst staan. Het noorden krijgt iedere keer stevige tegemoetkomingen. Ik krijg bijna het gevoel dat de familiereünies meer voordeel hebben voor Noord-Korea dan voor de families zelf."

Bedot Yoon was elf toen hij met zijn moeder en zijn negen broers en zussen naar het zuiden vluchtte. Het gezin woonde in een dorpje drie kilometer ten noorden van de 38ste breedtegraad, de latere grens tussen Noord- en Zuid-Korea. Yoons vader was op jonge leeftijd overleden, maar verder had het gezin het goed. Ze hadden een grote boerderij, met dienstpersoneel, akkers en boomgaarden. Yoon herinnert zich hoe ze in de herfst enorme hoeveelheden rode dadels oogstten. Maar onder het communisme kreeg de welvarende familie het hard te verduren, en in 1947 sloeg het gezin op de vlucht. Toen drie jaar later de oorlog uitbrak en hun dorp aanvankelijk bevrijd werd, ging Yoons oudere broer alvast vooruit om hun terugkeer voor te bereiden, tot de oorlogskansen keerden en hij vast zat in het noorden. Sindsdien heeft Yoon zijn broer niet meer gezien of gehoord. Toen de reünies in 1998 begonnen, was Yoon aanvankelijk hoopvol. Per keer lootte een computer zo'n tweehonderd families uit, die drie dagen met hun Noord-Koreaanse geliefden werden herenigd, meestal in het toeristenresort van Mount Kumgang. Het waren telkens emotionele gebeurtenissen, waar veel media-aandacht voor was. Maar met zo'n beperkt aantal deelnemers voelde Yoon zich ook bedot. "Het leek meer een show dan iets met oprechte bedoelingen."

Liever informatie Na twintig jaar van reünies heeft hij de hoop opgegeven dat hij zijn broer ooit nog zal terugzien. "Hij zou nu 87 jaar zijn", zegt Yoon. "In Noord-Korea is de levensverwachting niet zo hoog als in Zuid-Korea, en als anti-regeringsfiguur zal hij waarschijnlijk geen makkelijk leven hebben gehad. De kans dat hij nog leeft, is heel klein." "Veel gescheiden families willen niet langer een reünie, maar informatie", zegt Yoon, die regelmatig met lotgenoten afspreekt. "We willen weten of onze familieleden aan de andere zijde nog leven of niet. We willen brieven uitwisselen, en onze oude woonplaatsen bezoeken om eer te betuigen bij de graven van onze voorvaderen. Ik droom ervan nog één keer terug te keren naar mijn geboortedorp voor ik sterf."