Yates zet Giro naar zijn hand

Het is goed om tijdens de Ronde van Italië op een rustig moment af en toe eens te luisteren naar Italiaanse oud-winnaars van de Giro. Zij hebben vaak goede gedachten over het verloop van de rittenkoers op eigen bodem.

Lees verder na de advertentie

Rozetruidrager Simon Yates is in het tweede weekeinde veruit de sterkste bergop

Ivan Basso is er zo eentje. Hij won in 2006 en 2010 de Giro. In een gesprek met het mediateam van de organisatie sprak hij over het tweede weekeinde in een grote ronde. Twee dagen die in zijn ogen het belangrijkste weekeinde vormen, nog belangrijker dan de twee laatste ritten in het slotweekeinde.

Want, zo zei de nu 40-jarige Italiaan, wie in het tweede weekeinde een goede of zelfs uitmuntende prestatie neerzet, kan dat tot standaard maken voor de laatste week en op die manier zijn plek in het klassement consolideren. Basso zei het nog net niet hardop, maar bedoelde er ook mee dat de concurrentie er mentaal door kan breken. Wie overtuigt, sloopt de achtervolgers.

Het is niet duidelijk of Simon Yates naar die woorden geluisterd heeft, maar de 25-jarige Brit toonde afgelopen weekeinde op de fiets wat Basso in woorden vatte. Yates ‘vloog’ en bleek veruit de sterkste bergop. Dat begon zaterdag op de gevreesde Zoncolan, een berg zo steil dat een man-tegen-mangevecht amper plaatsvond. Het was strijden tegen de berg, en Yates hoefde alleen maar de verrassende Chris Froome voor zich te dulden.

Solo Zondag was misschien nog wel indrukwekkender. De demarrage waarmee Yates zijn winnende solo van zeventien kilometer naar Dolomietendorp Sappada begon was zó hard, dat naaste belager Tom Dumoulin ‘er niet eens aan dacht’ om hem te volgen. En waar Dumoulin na afloop aangaf helemaal kapot te zitten, leek er bij Yates nog overschot te zijn. Niet voor niets zei titelverdediger Dumoulin dat prolongatie van zijn eindzege ‘heel moeilijk’ wordt. Yates zal een heel slechte tijdrit moeten rijden om de roze trui te verliezen Tom Dumoulin Voor Yates zou de Giro-overwinning de mooiste zege uit zijn bestaan zijn. Hij begon zijn carrière op de baan, waar hij onder meer wereldkampioen op de puntenkoers werd. Hij werd beter door de duels die hij uitvocht met zijn tweelingbroer Adam. De broers zagen elkaar later op de weg terug, als ze samen gingen trainen. Nou ja, trainen... Het was vaak een wedstrijdje, omdat ze allebei hun voorwiel voor die van de ander wilden hebben. Het leverde een bijzondere quote op van Adam op de site Procycling: “We leerden te racen voordat we leerden trainen.” Beide broers rijden inmiddels in het profpeloton. Allebei klimmers, allebei winnaar van het jongerenklassement in de Tour de France, allebei fragiel (Simon weegt slechts 59 kilo). Simon Yates rijdt als het zo doorgaat in Italië naar zijn beste resultaat in een grote ronde. Vorig jaar eindigde hij in de Tour als zevende. Hij heeft wel al een schorsing van vier maanden erop zitten, nadat hij in Parijs-Nice van 2016 positief werd bevonden op het gebruik van een astmamiddel. Zijn team was vergeten een attest aan te vragen. Yates zei waar hij kon ‘sorry’, en zat zijn schorsing uit.

Tijdrit Morgen, twee jaar later, staat hij met 2 minuten en 11 seconden voorsprong op Dumoulin aan de start van de 34,2 kilometer lange tijdrit. Daar is de Limburger normaal gesproken veel beter in. Maar Yates staat er nu wel heel goed voor. Eigenlijk sprak de Brit zondagmiddag pas vertrouwen uit in zijn voorsprong. Voor het eerst werd hij niet nerveus van de tijdrit. Was het vóór zondag vooral seconden sprokkelen om Dumoulin zo ver als mogelijk achter zich te houden, nu leek het erop alsof Yates het idee had dat hij niet al te veel zou verliezen. Dat denkt ook Dumoulin. Hij sprak vandaag de verwachting uit dat hij weinig tijdwinst zal boeken. “Yates zal een heel slechte tijdrit moeten rijden om de roze trui te verliezen. Dit wordt een supersnelle race over een vlak parcours, zonder noemenswaardige moeilijkheden. Er valt gewoon weinig winst te behalen”, aldus de Limburger. De machtsverschuiving lijkt nu dus ook in het hoofd van de rozetruidrager te hebben plaatsgevonden. Niet Dumoulin, maar Simon Yates is inmiddels de standaard. Zou hij dan toch naar Basso hebben geluisterd?