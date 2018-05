Yates toont suprematie in Giro, terwijl Dumoulin (bijna) kraakt

Yates begon vandaag in de vijftiende etappe van de Giro met finish bergop in de Dolomieten aan zijn solo op een van de steilste stukken van de voorlaatste klim, op bijna twintig kilometer voor de finish. Het was een aanval in twee delen. Bij de eerste prik kwam de concurrentie niet terug. Maar bij de tweede, vinnige demarrage, was hij meteen heel ver weg. Het was een aanval die de topvorm markeerde waar Yates nu in verkeert.

Lees verder na de advertentie

Door de aanval van Yates werd ook de vijftiende etappe er weer eentje om te likkebaarden. De Giro blijkt tot nu toe geen dag saai. En dat na de etappe naar de Zoncolan, de gevreesde beklimming van gisteren. De klassementsmannen kleurden de rit wederom, met Yates als grote uitschieter. Hij vergrootte zijn voorsprong in de rit voor de rustdag naar inmiddels ruim twee minuten. Dumoulin staat nu op 2.11 minuut in het klassement. Domenico Pozzovivo staat derde, op 2.28 minuut.

Topvorm? Maar, belangrijker nog, Yates lijkt nog steeds in topvorm terwijl Dumoulin toch begint te kraken. Althans, zo lijkt het. Op de laatste kilometers werd Dumoulin nog gelost door de renners met wie hij in de achtervolging was op Yates. Hij kwam op dat groepje nog terug, omdat het woord samenwerking bij de anderen niet viel. Hij eindigde uiteindelijk als derde, na Miguel Angel López van Astana. Daardoor behield hij zijn tweede plek in het klassement. De Giro lijkt langzaam in een beslissende plooi te vallen. Dinsdag is de tijdrit waarin Dumoulin (veel) tijd terug kan pakken. Daarna volgen nog drie bergritten. In de vorm die Yates heeft, lijkt het prolongeren van een titel voor Dumoulin moeilijker en moeilijker te worden. Yates sprak van een 'mooi gat' met Dumoulin. Voor het eerst in deze Giro had hij vertrouwen dat hij de Nederlander voor kan blijven. Eerst een rustdag, morgen. Voor Yates hoeft die waarschijnlijk niet. Maar Dumoulin zal er blij mee zijn.