Yates in het roze in de Giro, Dumoulin moet groeiend gat dichtrijden

De klassementsrenners, of beter: zij die zich senang voelden, maakten van de 15 kilometer lange slotklim naar de Etna donderdag een meeslepende strijd. Om elke haarspelbocht werd gevochten, iedere hellingsgraad die zich liet voelen in de benen was het sein om nog maar eens hard op de pedalen te gaan staan. Als dit de voorbode is voor wat de komende twee weken gaan brengen, kan deze Ronde van Italië nog een veelbesproken editie worden.

Het was Yates die als enige vandaag de benen had om echt het verschil te maken Tom Dumoulin

Dumoulins gevoel was ambigue na een mooie strijd op de actieve vulkaan op Sicilië, het afsluitende speelveld van de zesde Giro-etappe. De 27-jarige Maastrichtenaar kon het verschil niet maken met de echte klimmers, ritwinnaar Esteban Chaves en nummer twee Simon Yates. Het duo van Mitchelton-Scott was simpelweg beter op de steile stroken die soms opliepen tot 15 procent. Daar schuilt ook niet Dumoulins kracht weet iedereen. De kopman van Sunweb kan prima een berg verteren en er winnen. Dat bewees hij vorig jaar tijdens de Girorit naar Oropa. Maar zodra de meter uitslaat boven een hellingsgraad van 8 procent dan is hij in het nadeel ten opzichte van de magere, pezige mannen.

“Het regende aanvallen vandaag”, was Dumoulins eerste reactie na afloop. “Het was Yates die als enige vandaag de benen had om echt het verschil te maken”, zei hij nuchter. Passief toekijken is echter niet Dumoulins stiel. “Ik wilde voor wat vuurwerk zorgen en kijken hoe de rest zich hield. Ik had nog wel wat power over, niet veel maar genoeg om te testen of de anderen zich ook zo voelden.”

Aanklampen Hij was ‘niet super’, maar ‘ook niet slecht’, merkte Dumoulin op. “Ik kon aanklampen, daar ging het om.” Enerzijds was er dus de tevreden geruststelling dat het hij op tijd in vorm is om deze 101ste Giro tot een mooi einde te brengen. Er resten nog vijf bergetappes, waarvan misschien wel de zwaarste dit weekeind verreden worden. En er volgt vijf dagen voor de afsluitende rit naar Rome nog een individuele tijdrit, zoals bekend een specialiteit van Dumoulin. Ik durf op basis van vandaag geen conclusies te trekken. Tom Dumoulin Anderzijds waren er gemengde gevoelens bij de Nederlander die nog eens verder werden uitvergroot door het verschil dat opliep met de roze truidrager. Die ene seconde die Dumoulin achter had op oude klassementsleider Rohan Dennis was na de Etna opgelopen tot zestien seconden op de nieuwe leider, de Brit Yates. Een verschil dat verwaarloosbaar lijkt maar dat wel nog ergens door Dumoulin overbrugd moet zien te worden. De vraag is waar? Tekst loopt door onder de afbeelding De Brit Simon Yates veroverde donderdag de roze trui op Rohan Dennis. © AP Dumoulin: “Ik sta nog steeds goed geklasseerd in het algemeen klassement. Oké, vandaag ging wat stroef. Het was een lastige, lange zware finale. Ik durf op basis van vandaag geen conclusies te trekken.”