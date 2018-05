Yates en Dumoulin zien op Zoncolan Froome weer opduiken

Het deerde niet. De nummers een en twee van de Ronde van Italië maakten er een fascinerend gevecht van in de strijd om de eindzege, in een rit die met Chris Froome ook een opvallende winnaar kende.

Het was vandaag een clash van stijlen op de steilste beklimming van Europa, of in ieder geval een van de zwaarste, in de veertiende etappe van de Ronde van Italië. Simon Yates, de rozetruidrager, constant voorin en regelmatig staand op de pedalen. Tom Dumoulin, die zijn achterstand moest beperken, achterin de groep, in eigen tempo en vooral zittend op zijn zadel.

De nummers een en twee van de Giro reden zo op eigen manier de zware Zoncolan op. Een klim waar, zoals oud-winnaar Ivan Basso vertelde op het officiële kanaal van de Giro-organisatie, het een gevecht was tussen mens en berg naast het 'traditionele' man-tegen-mangevecht .

Maar dat het niet de klim was voor de wat zwaardere Dumoulin (in vergelijking met zijn concurrenten dan), bleek al vroeg in de klim van tien kilometer lang. Er vielen gaatjes, die weliswaar werden gedicht maar met steeds meer moeite.

Tijdsverschil

Het werden langzaam meer meters die Dumoulin moest goedmaken, zeker toen Yates op drie kilometer voor de streep zelf ging demarreren. Tergend langzaam reed Yates weg, want harder dan ongeveer tien kilometer per uur werd niet gereden. Dat was gewoon niet mogelijk op de steile stroken waar elke meter al meerdere seconden verschil betekende. Alle favorieten reden op niet meer dan honderd meter van elkaar.

Bovenop de top verloor Dumoulin 31 seconden, plus nog zes seconden bonificatie. Niet onverwacht, Dumoulin had al rekening gehouden met tijdverlies. Zijn strijd was met de berg. In eigen tempo reed hij omhoog. De laatste kilometer pakte hij nog iets van tijd terug.

Maar over de Giro en de eindzege kan ook deze klim nog niets worden gezegd. Het verschil met Yates bleef voor Dumoulin binnen de perken. Want het huidige verschil in het klassement, nu 1.24 minuut is overbrugbaar in de tijdrit van dinsdag. Toch liet hij voor de camera van de NOS weten dat het 'wel heel moeilijk wordt om de Giro te winnen'.

Mogelijk moet Dumoulin voor de concurrentie ook naar achteren kijken. Want de Zoncolan was ook de klim waar Chris Froome opeens weer voorop reed. De Brit, die nog steeds zijn salbutamol-zaak aan zich heeft hangen, liet ploeggenoot Wout Poels de klim tot vier kilometer voor de streep dicteren om daarna op zijn kleine verzet naar boven te trappen. Froome hield genoeg meters over om Yates achter zich te houden. Hij won op de Zoncolan in de snelste tijd sinds 2007.

Dat was opvallend, zeker omdat Froome eerder deze Giro nog regelmatig moest lossen. Voor de rit van vandaag stond hij twaalfde in het klassement. Na zijn overwinning van vandaag schoof hij op naar plek vijf. En na de tijdrit van dinsdag, waar hij waarschijnlijk beter voor de dag komt dan de nummers drie en vier in de stand (respectievelijk Thibaut Pinot en Domenico Pozzovivo), kan hij misschien wel meedoen voor het podium. Eerst volgt morgen nog een klimrit, weer met finish bergop.