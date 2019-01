Xi Jinping zal een onafhankelijk Taiwan niet accepteren

China stelde veertig jaar geleden een gezaghebbende verklaring op, waarin Taiwan als onderdeel van China wordt beschouwd. Ter viering daarvan sprak Xi woensdag in de Grote Volkszaal aan het Plein van de Hemelse Vrede. De president pleitte voor een vredevolle hereniging tussen de Volksrepubliek China en de Republiek China, zoals de officiële naam van Taiwan luidt. Maar Xi waarschuwde tevens dat hij daarvoor desnoods geweld zal gebruiken.

Xi’s oproep gebeurde onder de noemer ‘Eén land, twee systemen’, vergelijkbaar met het statuut van Hongkong, waarin het gebied onderdeel werd van China, maar een zekere mate van autonomie behield.

Taiwan en China vielen in 1949 uit elkaar nadat een burgeroorlog de Communistische Partij in China aan de macht bracht. Het eiland werd het toevluchtsoord van de nationalistische Chinese regering. De meeste landen erkennen Taiwan niet officieel als zelfstandig land, omdat China weigert diplomatieke betrekkingen te onderhouden met landen die dat wel doen.

