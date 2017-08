Xi Jinping is de grote leider van een sterk China

China wil vrede, maar zal niet aarzelen om zich te verdedigen als dat nodig is. President Xi Jinping sloeg gisteren in een toespraak ter ere van het negentigjarig bestaan van het volksbevrijdingsleger een assertieve toon aan. Daarin klonk de nieuwe rol door die hij ziet voor China op het wereldtoneel.

“We zullen nooit agressie of expansie zoeken, maar we hebben het zelfvertrouwen om alle invasies te verslaan”, zei Xi onder applaus in de Grote hal van het volk in Peking. “We zullen nooit toestaan dat enig volk, organisatie of politieke partij een deel van het Chinese grondgebied afsplitst, op welk moment en op welke manier dan ook.”

Dreiging

Dat lijkt een onschadelijke uitspraak, want wie wil er nou een stukje China inpikken? Maar vanuit Peking gezien bestaat die dreiging wel degelijk. Het land is al enkele weken in conflict met India, waar hoog in de Himalaya geruzied wordt over een gebiedje dat volgens de een Chinees is en volgens de ander bij Bhutan hoort, dat door grote buur India wordt verdedigd.

Ondertussen gaat China verder met het aanleggen en versterken van eilandjes in de Zuid-Chinese Zee, in een gebied dat ook deels wordt geclaimd door Vietnam, de Filippijnen en Indonesië. Iets verder naar het noorden is er een dreigend conflict over eilanden met Japan.

Maar het grootste betwiste gebied is Taiwan, dat volgens Peking bij China hoort. Daar zal ook Xi de Chinese marine niet op afsturen, maar als dat land zich onafhankelijker opstelt of steun krijgt van andere landen, kan een conflict ontstaan.

