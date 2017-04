Xi en Trump verkleinen handelstekort VS iets

Ze waren 'dikke vrienden' geworden, meldde de Amerikaanse president in het weekend over zijn Chinese collega. Over de gevolgen van hun ontmoeting in Florida voor de handel was hij minder stellig: 'De tijd zal het leren'. De 59 kruisraketten die werden afgevuurd tijdens Trumps diner met Xi Jinping hadden de aandacht toch al flink verlegd. Van een dreigende handelsoorlog naar militaire acties in Syrië.

De Financial Times meldde gisteren toch wat resultaten, op basis van bronnen aan beide zijden van de onderhandelingstafel. China vergroot de Amerikaanse toegang tot de markt voor rundvlees en financiële diensten. Dat vlees kan het goed gebruiken voor de groeiende middenklasse. Daarom maakte China vorig jaar september al een einde aan de volledige ban op Amerikaans rundvlees, ingesteld in 2003 vanwege de gekkekoeienziekte.

Met de export van financiële diensten zullen ze op Wall Street blij zijn, maar de gemiddelde Amerikaan komt er niet door aan het werk. Het is een stap waarover China al uitgebreid had onderhandeld met de regering-Obama.

Beide landen gaan in een periode van 100 dagen onderzoeken welke stappen ze kunnen nemen, zei handelsminister Wilbur Ross. "Het interessantste was dat China liet blijken zelf belang te hebben bij een kleiner handelsoverschot, vanwege het effect op de geldvoorraad en inflatie. Het is voor het eerst dat ik ze dat heb horen zeggen."

Nuanceren

De ongelijke handelsbalans is niet zo negatief als de VS voorstellen, zegt nieuwsbureau Xinhua: 40 procent van het handelsoverschot zou worden veroorzaakt door Amerikaanse bedrijven in China die exporteren naar de VS. Een Amerikaans gezin zou jaarlijks 850 dollar besparen dankzij goedkope Chinese goederen. En de Chinese investeringen in de VS - vorig jaar een record van 46 miljard dollar - zorgen voor banen. Volgens de politieke en economische onderzoekers van de Rhodium Groep trokken Chinese bedrijven in de VS vorig jaar 49.000 werknemers aan, waardoor het totaal op 141.000 komt.

Het handelstekort van de VS met China is te nuanceren, zegt Kohl. "Het gaat uit van de bruto exportwaarde, bijvoorbeeld 188 dollar voor een iPhone. De echte bijdrage van China, de assemblage, is zo'n 7 dollar. Het ontwerp en de halfgeleiders komen uit andere landen. Als je daarmee rekening houdt, ligt het Amerikaanse handelstekort zo'n 25 procent lager."

Veel Amerikaanse bedrijven, zoals Apple, zijn afhankelijk van goedkope productie in China. Kohl: "Sinds de jaren negentig knippen we productieprocessen op. De wereldeconomie zoals Trump die voor zich ziet, zoals een traditionele fabriek in Oklahoma die bouwt en exporteert, bestaat niet meer."