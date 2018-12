Xi: China zal nooit heerschappij willen

Die boodschap sprak president Xi Jinping uit in een terugblik op het openstellen van de Chinese economie, veertig jaar geleden. “Er is geen leerboek dat een gouden regel oplevert en er is geen leraar die de baas kan spelen over het Chinese volk”, aldus Xi.

Zonder de Verenigde Staten zelfs maar te noemen leverde Xi kritiek op dat land, waarmee het zijne in een handelsoorlog is verwikkeld. De president beklemtoonde het belang van een open economie en vrije handel. “Openstellen brengt vooruitgang, afsluiten leidt tot achterlijkheid.”

De ontberingen die onze mensen duizenden jaren lang hebben geteisterd zullen niet meer terugkeren Xi Jinping, president China

Daarmee sloot Xi aan bij beroemde uitspraken van Deng, die onder meer zei: “Armoede is geen socialisme, rijk worden is schitterend.” De toenmalige Chinese leider gaf in 1978 ruim baan aan particulier initiatief.

Daarmee redde hij het land van de economische ineenstorting na de rampzalige Culturele Revolutie, aldus Xi. “De gesel van honger, gebrek aan voedsel en kleding, en de ontberingen die onze mensen duizenden jaren lang hebben geteisterd, zijn over het algemeen verdwenen en zullen niet meer terugkeren.”

Succes Ook internationale instellingen erkennen Dengs hervormingen als een succes. Volgens de Wereldbank zijn er in de afgelopen veertig jaar meer dan een half miljard Chinezen uit extreme armoede opgeklommen naar een redelijk welvarend bestaan. Xi zei dat zijn land zich vreedzaam zal ontwikkelen. “China’s ontwikkeling vormt geen bedreiging voor andere landen. Hoe ver het zich ook ontwikkelt, het zal nooit heerschappij willen.”

