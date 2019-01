Wüst: Rijden met een rouwband met de naam van je beste maatje, dat hoort niet

De energie is er niet, of ze wel of niet een medaille haalt maakt haar niet uit. Ze schaatst. “Maar rijden met een rouwband om waar de naam staat van je beste maatje. Dat hoort gewoon niet.”

Het waren jarenlang beste maatjes, Wüst (32) en Van Deutekom, die 2 januari op 37-jarige leeftijd overleed. Wüst kon zich vrijdag geen specifiek moment herinneren van hun innige vriendschap. Alles, zei ze, want ze deden alles samen. Als ze er een keer doorheen zat, appte of belde ze altijd met Van Deutekom. Tot vorige week. Twee weken lang sliep Wüst rond die periode bijna niet.

Toch wilde ze starten in Collalbo. Dat had Paulien ook gedaan, zei ze. “Geef nooit op, dat deed Paulien ook niet.” Na de uitvaart vloog ze woensdagavond nog naar Italië, donderdag had ze nog een dag voorbereiding.

Het moeilijkste wat er is

Het schaatsen was emotioneel zwaarder dan verwacht, merkte ze. Vrijdag kreeg ze het bijna te kwaad toen ze tijdens de warming-up voor haar 500 meter beelden van Van Deutekom op het grote scherm naast de baan had gezien. Op het ijs na haar 3 kilometer, waar ze in de laatste ronden geen energie meer voor had, gleed ze met onzichtbare voortgang uit. Hoi schat, riep mam vanaf de tribune. Goed gedaan, riep pap. Ze keek niet op. Geheel in gedachten verzonken. Na afloop kwamen er tranen. “Dit is echt het moeilijkste wat er is. Ik mis haar zo ontzettend.”

Wüst reed half december een baanrecord in Thialf, op de 1500 meter. Dat was net na een heel moeilijk moment tijdens de ziekte van Van Deutekom. Dat record toen was écht voor haar, zei Wüst. “Ik vond eigenlijk uit het niets de vorm.” In Collalbo hoopte en hoopt ze dat ze net zo’n kracht vindt. Maar als die er niet is, dan is voor haar dat ook volkomen logisch. “Gelukkig maar dat ik geen robot ben.”