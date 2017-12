Wüst mag zich opmaken voor de 1000 meter in Pyeongchang, maar wel ten koste van haar vriendin

Marrit Leenstra had buikpijn door de stress, Jorien ter Mors kon niet voluit starten door pijn in haar rug en Ireen Wüst reed een slecht voorseizoen. Elke schaatsster had wel iets van twijfel, voorafgaand aan de eerste afstand op het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT) in Heerenveen. Maar toen de uitslag van de 1000 meter gistermiddag op de borden kwam, stonden daar gewoon de ‘vertrouwde’ drie namen: Jorien Ter Mors, Marrit Leenstra en Ireen Wüst.

In die volgorde, en dat was misschien ook wel de verwachte volgorde. Er waren dan ook maar weinig uitdagers voor dat trio, of het moest Letitia de Jong zijn, die haar persoonlijk record in Calgary drie weken geleden zeer snel had gezet. De Jong, de vriendin van Wüst, stond voor de laatste rit ook tweede, achter Ter Mors.

De beste twee op ‘de duizend’ zouden zich sowieso plaatsen voor de Spelen, de nummer drie zit nog in de wachtkamer. Die startplek staat laag op de zogenoemde prestatiematrix. De kans bestond dus dat Wüst in de laatste rit haar vriendin uit de selectie zou schaatsen. Wüst: “Dat scenario hadden we ook doorgesproken. Maar uiteindelijk besloten we dat schaatsen topsport is, en dat we allebei volle bak zouden rijden. En uitgerekend ik kick haar er dan uit.”

Teleurstelling

Want dat was precies wat er gebeurde. Wüst werd derde, achter een ongenaakbare Ter Mors en Marrit Leenstra. Het verschil met De Jong (de nummer vier) was 0,10 seconden. Toch toonde De Jong na afloop niet veel teleurstelling, ook was het verschil met Wüst minimaal. Ze had toch ook al niet veel verwacht, vertelde ze in de stille catacomben van Thialf. “Voor de laatste rit stond ik tweede. En Marrit en Ireen gaan er dan sowieso wel onderdoor.”

Toch was het verschil tussen Wüst en De Jong opvallend klein. De topdrie reed niet snel in de rondte. Wüst was zelfs langzamer dan de tijd waarmee ze in november in de wereldbeker in Heerenveen elfde werd. Winnares Ter Mors was liefst acht tienden trager dan in november. Leenstra (ook maar drie tienden voor De Jong) legde na afloop uit: “Ik wist dat ik niet heel snel hoefde. Toen ging ik te veel denken aan mijn techniek.”

Ter Mors en Leenstra zijn nu zeker van de Olympische Spelen. Ook Wüst kan zich waarschijnlijk wel opmaken voor haar vierde Spelen op rij. Voor haar is de 1000 meter een bonusafstand. Zij zal gezien haar betere mijl en drie kilometer wel binnen de toptien van de selectiematarix vallen. Toch had ze wel een dubbel gevoel. “Dat heb ik nog nooit eerder gehad. Normaal was het altijd opluchting, nu is het zonde voor Letitia. Dat voelt toch gek.”