Wüst en verrassende Krol pakken beiden wereldtitel op de 1.500 meter

Wüst schaatste een tijd van 1.52,81 minuut, waarmee ze de concurrentie ver voor bleef. Het is haar vierde wereldtitel op de afstand; ze was eerder de beste van de wereld in 2007, 2011 en 2013.

Thomas Krol won in Inzell de eerste grote titel in zijn carrière. De 26-jarige schaatser van Team Jumbo-Visma schreef met een indrukwekkend persoonlijk record de 1500 meter op zijn naam. Hij finishte in 1.42,58. De Noor Sverre Lunde Pedersen pakte zilver met 1.43,16. Het brons was voor de Rus Denis Joeskov (1.43,20). Titelverdediger Kjeld Nuis, ploeggenoot van Krol, kwam in de laatste rit niet verder dan de vijfde tijd (1.43,60).

Olympische kampioene Wüst verbeterde in Inzell haar eigen baanrecord met een ruime marge. De Japanse Miho Takagi pakte zilver (1.53,32). De Amerikaanse Brittany Bowe, eerder in Zuid-Duitsland winnares op de 1000 meter, moest genoegen nemen met brons: 1.53,36.

Wüst (32) staat nu in totaal op dertien wereldtitels op de WK afstanden, twee minder dan de Tsjechische recordhouder Martina Sablikova.

Door het overlijden van haar hartsvriendin Paulien van Deutekom kon Wüst zich de afgelopen periode niet goed op het schaatsen concentreren. Ze richtte zich bij de WK in Inzell daarom voornamelijk op de 1500 meter

Antoinette de Jong zette in de negende rit een baanrecord en tevens een persoonlijke toptijd neer (1.53,76, vijfde). In een vrijwel perfecte rit dook Wüst daar in de tiende race liefst 0,94 seconde onder. Takagi deed daarna een aanval op de leidende tijd, maar bleef op 0,50 van de koppositie steken. Daarna ging de immer gedurfd rijdende Bowe voor goud, maar de wereldkampioene van 2015 kon haar kleine voorsprong op Wüst in de laatste ronde niet vasthouden. Melissa Wijfje eindigde met een dik persoonlijk record van 1.54,50 op de zesde plaats. Ze kwam in de laatste binnenbocht nog bijna ten val.

"Dit is absoluut de mooiste titel", zei de schaatsster van TalentNED geëmotioneerd bij de NOS. "Ik hoopte dat ik iets speciaals kon doen. Ik wilde dit zo graag voor Paulien. Ik denk dat ze me vandaag een beetje heeft geholpen", zei de Brabantse. De regerend olympisch kampioene op de schaatsmijl voelde al dat het een heel speciale dag was. ,,Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest. Door de spanning was mijn start ook niet zo goed. Ik wilde zo graag. Dat het zo uitpakt is waanzinnig." Wüst hoopt bij de WK allround begin maart in Calgary fysiek en mentaal weer op het vereiste niveau te zijn om over vier afstanden te kunnen meedingen naar de titel. Een week later doet Wüst, normaal gesproken, ook nog mee aan de wereldbekerfinale op de snelle baan in Salt Lake City. Voor De Jong zit het vierdaagse toernooi in Zuid-Duitsland er op. De Europees allroundkampioene behaalde zilver op de 3000 meter en de ploegachtervolging. Ze gaat eveneens naar Calgary en Salt Lake City.

