Wüst en verrassende Krol pakken beiden wereldtitel op de 1.500 meter, Schouten pakt goud op de massastart

Wüst schaatste een tijd van 1.52,81 minuut, waarmee ze de concurrentie ver voor bleef. Het is haar vierde wereldtitel op de afstand; ze was eerder de beste van de wereld in 2007, 2011 en 2013.

Thomas Krol won in Inzell de eerste grote titel in zijn carrière. De 26-jarige schaatser van Team Jumbo-Visma schreef met een indrukwekkend persoonlijk record de 1500 meter op zijn naam. Hij finishte in 1.42,58. De Noor Sverre Lunde Pedersen pakte zilver met 1.43,16. Het brons was voor de Rus Denis Joeskov (1.43,20). Titelverdediger Kjeld Nuis, ploeggenoot van Krol, kwam in de laatste rit niet verder dan de vijfde tijd (1.43,60).

Olympische kampioene Wüst verbeterde in Inzell haar eigen baanrecord met een ruime marge. De Japanse Miho Takagi pakte zilver (1.53,32). De Amerikaanse Brittany Bowe, eerder in Zuid-Duitsland winnares op de 1000 meter, moest genoegen nemen met brons: 1.53,36.

Wüst (32) staat nu in totaal op dertien wereldtitels op de WK afstanden, twee minder dan de Tsjechische recordhouder Martina Sablikova.

Antoinette de Jong zette in de negende rit een baanrecord en tevens een persoonlijke toptijd neer (1.53,76, vijfde). In een vrijwel perfecte rit dook Wüst daar in de tiende race liefst 0,94 seconde onder. Takagi deed daarna een aanval op de leidende tijd, maar bleef op 0,50 van de koppositie steken. Daarna ging de immer gedurfd rijdende Bowe voor goud, maar de wereldkampioene van 2015 kon haar kleine voorsprong op Wüst in de laatste ronde niet vasthouden. Melissa Wijfje eindigde met een dik persoonlijk record van 1.54,50 op de zesde plaats. Ze kwam in de laatste binnenbocht nog bijna ten val.

Wüst hoopt bij de WK allround begin maart in Calgary fysiek en mentaal weer op het vereiste niveau te zijn om over vier afstanden te kunnen meedingen naar de titel. Een week later doet Wüst, normaal gesproken, ook nog mee aan de wereldbekerfinale op de snelle baan in Salt Lake City.

De regerend olympisch kampioene op de schaatsmijl voelde al dat het een heel speciale dag was. ,,Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest. Door de spanning was mijn start ook niet zo goed. Ik wilde zo graag. Dat het zo uitpakt is waanzinnig.”

“Dit is absoluut de mooiste titel”, zei de schaatsster van TalentNED geëmotioneerd bij de NOS. “Ik hoopte dat ik iets speciaals kon doen. Ik wilde dit zo graag voor Paulien. Ik denk dat ze me vandaag een beetje heeft geholpen”, zei de Brabantse.

Schouten

Marathonschaatsster Irene Schouten pakte in Inzell opnieuw de wereldtitel op de massastart. Na zestien ronden was de schaatsster van team easyJet overduidelijk de sterkste in de eindsprint. De Canadese Ivanie Blondin kwam als tweede over de finish. Het brons was voor de Russin Elizaveta Kazelina. Schouten won in 2015 haar eerste wereldtitel op dit teamonderdeel dat in dat jaar voor de eerste keer op het WK-programma stond. Bij de Winterspelen vorig jaar in Zuid-Korea behaalde ze brons op dit nummer.

Schouten hield zich met Melissa Wijfje in het begin van de race rustig. Wijfje reed af en toe een gaatje dicht om het peloton bijeen te houden. Ook deed ze wat kopwerk om ontsnappingspogingen te frustreren. Alles stond aan Nederlandse kant in het teken van een massasprint waarin Schouten dan zou moeten toeslaan. Die tactiek van de nieuwe bondscoach Jan Coopmans slaagde in alle opzichten.

Irene Schouten pakte in Inzell haar tweede wereldtitel op de massastart © BSR Agency

De 26-jarige stayer uit Andijk bekroont met haar nieuwe wereldtitel een topseizoen. Vooral in het marathonschaatsen is ze vrijwel ongenaakbaar, met onder meer zes overwinningen in de KPN Marathon Cup, de Nederlandse titel op de massastart en de zege bij de NK marathonschaatsen op kunstijs.In de wereldbeker kwam Schouten dit seizoen opvallend genoeg drie keer niet tot winst (twee keer zilver) op de massastart. Die ontbrekende internationale triomf maakte ze in Inzell volledig goed.

Bij de mannen prolongeerde de Amerikaan Joey Mantia de wereldtitel. Douwe de Vries en Chris Huizinga vielen buiten de top tien.