Wray als nieuwe FBI-chef is een 'veilige keuze'

Aan de benoeming van Wray is een flinke strijd vooraf gegaan. Na het ontslag van James Comey wilde Trump het liefst een politicus aanstellen als FBI-baas. Een zeer ongebruikelijk keuze, omdat de functie meestal wordt vervuld door iemand van buiten de politiek.

Voormalige senator Joe Lieberman was Trumps favoriet. Maar hij trok zich terug nadat duidelijk werd dat de Senaat nooit akkoord zou gaan met zijn aanstelling. Trump die de benoeming snel wilde afronden, werd bovendien teruggefloten door zijn adviseurs waaronder stafchef Reince Priebus. Hij zou de president hebben gemaand om pas na zijn buitenlandse reis een nieuwe FBI-baas aan te wijzen.

Wray werkte tussen 2003 en 2005 op het ministerie van justitie onder voormalig president George W. Bush. Daar leidde hij onder meer de afdeling die voornamelijk bedrijfsfraudes onderzocht. Zo was hij verantwoordelijk voor de fraudezaak die de overheid aanspande tegen energieconcern Enron. Dat bedrijf ging in 2001 failliet nadat duidelijk werd dat Enron zijn winsten jarenlang had overdreven. 21.000 mensen kwamen op straat te staan.

De laatste jaren werkte Wray als advocaat. Hij verdedigde onder meer gouverneur Chris Christie in het Bridgegate-schandaal. Christie werd ervan verdacht rijbanen te hebben gesloten voor een brug waardoor lange files ontstonden. Dat zou zijn bedoeld om een Democratische burgemeester dwars te zitten die Christie niet steunde.

