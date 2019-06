Wout Poels toont karakter, terwijl Steven Kruijswijk opgeeft in Dauphiné

1) Poels toont karakter

De donder klonk zaterdag hard boven het erepodium in Les Sept Laux-Pipay waar Wout Poels net zijn armen in de lucht had gestoken als winnaar van de zevende etappe in de Dauphiné. Het was een zege voor hemzelf, maar ook voor ploeggenoot Chris. Froome, dus, die woensdag in de verkenning van de tijdrit zwaar tegen een muur was gevallen en heup, dijbeen, elleboog, ribben en nek brak. Het was een zege met ‘meer glans’, zo stelde Poels bij de NOS.

Poels was erbij toen Froome viel, en zat daarna ‘een uur te shaken’. Hij reed na de val niet terug om te kijken hoe het met zijn ploeggenoot ging. Daar had hij het te moeilijk mee. Het was zo’n harde klap geweest dat Poels wist dat het ernstig was. Dat hij twee dagen later een rit met finish bergop won, zei veel over zijn karakter.

Poels’ deelname aan de Tour lijkt zeker. Wat zijn rol gaat zijn is alleen niet duidelijk. Poels was na het wegvallen van Froome wel de kopman in de Dauphiné, reed zich uiteindelijk naar een verdienstelijke vierde plek in het eindklassement (achter winnaar Jakob Fuglsang, Tejay van Garderen en Emanuel Buchmann), maar Geraint Thomas lijkt als winnaar van vorig jaar de ideale kopman. Bovendien heeft de ploeg ook nog Egan Bernal om mee voor het klassement te gaan.

Dylan van Baarle solliciteerde vandaag ook naar een plek in de Tour-selectie van het sterke Britse team. Hij won de laatste rit, door in een sprint medevluchter Jack Haig te verslaan. Ineos maakt altijd pas vlak voor de Tour de selectie bekend.