Wostok, die lekkere frisdrank voor volwassenen

Go! Frisdrankpioniers! Ga vooral door met het bedenken van nog meer hippe frisdranken, die niet mierzoet zijn of ergens op lijken. Jullie zijn een zegen voor non-alcoholici, die weleens wat anders willen dan spa rood met citroen of rivella. Een nieuwe zomerliefde zou zomaar het biologische Wostok Peer Rozemarijn kunnen worden van perensap (35%), bronwater, wat citroensap, extract van rozemarijn en een heel klein beetje agavesiroop. Lekker fris, pittig, compleet anders dan elke andere frisdrank die u ooit proefde en tot de laatste slok vrolijkmakend. Vanwege de intense smaak wel rustig drinken - als whisky.

Het etiket en de naam doen vermoeden dat het drankje uit Rusland komt. Maar wat blijkt? Wostok is opgericht door de Nederlandse fotograaf Joris van Velzen, die achttien jaar in Moskou woonde, en daar gehecht raakte aan de Russische concurrent van cola: de frisdrank Baikal met dragon, taiga-wortel, gember, eucalyptus, granaatappel en dadel als ingrediënten. Toen na de ineenstorting van de Sovjet-Unie de Russen massaal overgingen op Pepsi, verdween Baikal naar stoffige schappen in de provincie. Van Velzen, inmiddels woonachtig in Berlijn, miste zijn favoriete frisdrank en bedacht: waarom het niet zelf maken?

Het lukte hem in 2009 om de ontwikkelaar van Baikal op te sporen. Professor Lev Oganesjant verwelkomde hem als zijn verloren ‘sinok’ (zoon) en gaf het recept uit 1973 prijs. Van Velzen verwesterde de smaak - minder zoet - en gaf het een nieuwe naam. Die kruidige frisdrank Wostok Tannenwald met dennenaaldolie sloeg aan bij de hipsters in Berlijn en inmiddels kent Wostok zes varianten die in heel Europa te koop zijn.

Net nieuw zijn de smaken: peer-rozemarijn, pruim-kardemom en abrikoos-amandel. Ik zeg: probeer ze gewoon allemaal.

Wostok Peer Rozemarijn

bij natuurwinkels en Bagels & Beans

€ 1,49