Worstelaarster Jessica Blaszka wil niet meer uitgemergeld op de weegschaal staan

Ze was het bejaardentehuis in Zweden zat. Worstelaarster Jessica Blaszka (26) kwam na de Spelen van Rio terug naar Nederland. Drie jaar had ze zich opgesloten in het minuscule dorpje Klippan - bekend van Ikeabank met die naam die in vele studentenkamers staat - op zoek naar sparringpartners. Die zijn er in Nederland niet. Dus trok ze naar Zweden, waar ze woonde tussen de senioren. In de linkervleugel zaten de 80- tot 85-jarigen, rechts waren ze nog veel ouder, zij zat er tussenin. Even verderop trainde ze met de Zweedse ploeg, waar wél vrouwen zijn om mee te sparren.

"Ik miste mijn familie", vertelt Blaszka. "Ik was blij dat ik weer terug kon. Je zit daar als enige Nederlandse, ik ging wel naar school en sprak de taal een klein beetje, al hebben ze daar een heel zwaar accent."

Ondanks haar toewijding aan de sport in het monotone dorp ver van huis werd Rio een mislukking. De eerste worstelaarster voor Nederland op de Spelen stond slechts zes minuten op de mat. Ze werd kansloos uitgeschakeld door de Amerikaanse Haley Ruth Augello, een vrouw die, in de woorden van de vader en coach van Blaszka 'een dag voor de wedstrijd meer dood dan levend op de weegschaal stond'.

Gewicht

Het is een beeld dat wel vaker voorkomt in het worstelen. Om maar op gewicht te komen stappen de vrouwen bij de weging volledig uitgedroogd en uitgehongerd op de schaal om, als het weegmoment voorbij is, in een dag tijd zoveel mogelijk bij te drinken en eten. "Gezond is het natuurlijk niet", zegt Blaszka, die in Rio nog uitkwam in de lichtste klasse tot 48 kilo. "Hoe je dat doet? Hele kleine beetjes drinken. Zo min mogelijk."

Omdat het voor de lichtgewichten erg moeilijk (lees: ongezond) was om op dat gewicht uit te komen, werden de categorieën vorig jaar aangepast om de sport gezonder te maken. De lichtste klasse bij de dames is nu de klasse tot 50 kilo.

Blaszka koos er onlangs voor om een stap omhoog te gaan. Nu strijdt ze in de klasse tot 53 kilo om de medailles. Met succes. Vorige week won ze in Roemenië in Boekarest brons op de EK. Daarmee heeft ze haar A-status van NOC-NSF weer terug die ze verloor door mindere prestaties. "Ik voel me beter bij dit gewicht. Het afvallen kostte me te veel kracht en conditie. Ik heb nu meer spiermassa en ben sterker geworden."

Het verschil met de top bij haar nieuwe gewicht is er nog wel. Haar gewicht buiten de toernooien om is nu rond de 55 kilo. Er zijn concurrenten die normaal 5 kilo meer wegen, rond de 60 kilo, en dat er voor de wedstrijd snel aftrainen.

Blaszka hoopt de sterkere dames aan te kunnen door haar trainingen met mannen. Na terugkomst uit Zweden trainde ze een tijdje met de Duitse ploeg mee, op een uur rijden van haar woonplaats Landgraaf. Maar dat was het ook niet helemaal. "Ik wilde graag extra dingen doen, zoals op trainingskamp in Japan. Worstelen is daar heel groot, ik kan veel leren van de Japanners, die in Rio bijna alle medailles wonnen. Dit soort stages kan ik niet doen via de Duitse ploeg."