World Games kweekvijver voor echte Spelen

Een aardige vraag voor een sportquiz op Nieuwjaarsdag. Waar wordt dit jaar het grootste multisport evenement gehouden? Enig juiste antwoord: Wroclaw, Polen.

De World Games (WG) zijn er al bijna een week bezig. Erg veel belangstelling heeft dat nog niet getrokken. Ruim 3000 atleten uit 111 landen, die een niet-olympische sport beoefenen zijn de hoofdrolspelers.

Sporten als pétangue, touwtrekken en reddend zwemmen. De beoefenaren zouden het prachtig vinden als hun sport de olympische status zou verwerven. Maar de meeste zijn kansloos, het programma van de Zomerspelen is overvol.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) ziet de WG, die net als de Spelen met een cyclus van vier jaar werken, als een kweekvijver. De samenwerking tussen IOC en de IWGA (International World Games Association) wordt steeds hechter. De WG worden goeddeels gefinancierd uit de rijk gevulde IOC-spaarpot en de wedstrijden zijn te zien op het olympic channel.

Korfbal Vraag niet aan IOC-voorzitter Thomas Bach of hij WG-sporten als korfbal, inline skaten en beachhandbal kansen toedicht voor de Spelen van 2024. De Duitser is niet van plan korfbal een handje te helpen, terwijl het IOC de voor die sport kenmerkende gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen juist wil bevorderen. De WG worden goeddeels gefinancierd uit de rijk gevulde IOC-spaarpot Toch ziet Jan Sjouke van den Bos korfbal als een potentiële olympische sport. Net als inline skaten, in Wroclaw als roller skating aangeduid. Van den Bos is chef de mission van de Nederlandse ploeg, die 79 atleten telt in 14 takken van sport. Dat Van den Bos zijn sporen heeft verdiend als bondscoach in het korfbal is geen toeval. Het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV) heeft een leidende rol genomen, omdat NOCNSF niet warm was te krijgen voor de WG. Met moeite werd subsidie (50.000 euro) los gepeuterd om de afvaardiging aan te kleden. "De World Games zijn aan hun tiende editie toe, maar voor het eerst is er sprake van een echte Nederlandse ploeg", zegt Van den Bos. De WG waren voor de Nederlandse korfballers een belangrijk uithangbord. Altijd wonnen de uitvinders van deze sport goud en telkens was België de tegenstander in de finale. Daarmee is meteen de makke van korfbal aangegeven. In te weinig landen wordt het spel op niveau gespeeld om in de olympische rangorde te promoveren.

Niet voor het oprapen Dat Nederland na vier wedstrijddagen nog zonder medailles was, ziet Van den Bos niet als een groot probleem. Hij rekent op de touwtrekkers en de korfballers en vergeet de powerlifter niet. Het zal lastig worden door te dringen tot de top-tien van de medaillespiegel. "Daar is toch vijf keer goud voor nodig", schat hij. Michel en Ronald Mulder hebben ervaren dat de plakken in Wroclaw niet voor het oprapen liggen. Als enige in de Nederlandse afvaardiging heeft de tweeling olympische ervaring opgedaan. In de schaatshal van Sotsji (2014) haalden ze goud en twee keer brons. Als skeeleraars, een sport die in tegenstelling tot schaatsen mondiale verspreiding geniet, hebben ze eveneens internationale titels veroverd. Maar op een lastig wegparkoers in het Millennium Park werden beiden op de 500 meter al in de kwartfinales uitgeschakeld. De 200 meter tegen het uurwerk leverde Michel de zevende en Ronald de elfde plaats op. Hetgeen aangeeft dat het met het prestatieniveau van de World Games wel goed zit.

Korfballers stuiten opmars Taiwanezen Dat de Nederlandse korfbalploeg de finale van de World Games won, was nauwelijks een verrassing. Dat Taiwan en niet als vanouds België de tegenstander was, gold wel als een surprise. De ploeg van coach Wim Scholtmeijer maakte gisteravond in Wroclaw een einde aan de opmars van de Aziaten: 26-14 ( 13-7). Dat betekende op de vijfde wedstrijddag de eerste medaille voor Nederland. De lengte van Richard Kunst en Nick Pikaar hielp Nederland naar een ruime zege. Al gaf geen ander team zoveel weerwerk. Met agressief korfbal had het uitzondelijk fitte Taiwan de Belgen in de kruiswedsrtijden verrast. Het team had zich in Nederland op de Wereldspelen voorbereid.

