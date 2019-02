World Cups kunnen Zonderland naar Tokio brengen

Na een tussenstop in nationaal park Tidbinbilla in Australië, voor het spotten van koala’s en kangoeroes, zijn de Nederlandse turners aangekomen in Melbourne voor de jaarlijkse wereldbekerwedstrijd. Op papier is de World Cup een normale wedstrijd, maar er staat dit keer veel meer op het spel dan in andere jaren.

Melbourne hoort bij een reeks wedstrijden die cruciaal is voor de olympische kwalificatie. Via de World Cups kunnen de toestelspecialisten op eigen houtje, apart van de landenkwalificatie, een startbewijs afdwingen voor Tokio. Dat doen ze door het eindklassement op hun toestel te winnen. De beste drie resultaten tellen.

Epke Zonderland, die de eerste wereldbekerwedstrijd in Cottbus al won op de rekstok, gebruikt de World Cups als sluiproute naar Tokio. In eerste instantie hoopt hij op een teamticket. Dat zou de mooiste en ook de makkelijkste weg zijn. Drie jaar geleden dwongen de Nederlandse turners voor het eerst sinds 1928 weer een olympisch teamticket af. Daardoor konden er niet één, zoals decennialang het geval was, maar vijf turners naar Rio.

Om daar nu weer voor te zorgen moeten Zonderland en co dit najaar in Stuttgart op de WK bij de beste twaalf landen eindigen. Er is geen tweede kans in de vorm van een extra kwalificatietoernooi. Als dat niet lukt, kan Zonderland zich alsnog individueel plaatsen als hij een WK-plak haalt in Duitsland.

Bondscoach Bram van Bokhoven heeft goede hoop, want het Nederlandse turnen heeft er nog nooit zo goed voor gestaan. Op de WK in Doha in oktober haalden de Nederlandse mannen voor het eerst in de geschiedenis de landenfinale. De achtste plek was het beste resultaat ooit, al lieten andere landen die normaal gesproken voor Nederland eindigen grote steken vallen.

Toch kwam het succes niet uit de lucht vallen. De bouwstenen voor een sterke mannenploeg werden al rond de eeuwwisseling gelegd, toen Nederland voor het eerst weer met een team op een WK stond.

Sluiproute

In een kwetsbare sport als turnen liggen blessures op de loer, dus is de sluiproute via de World Cups een handige optie voor de toestelspecialisten. Er is wel een ‘maar’. Als Zonderland het eindklassement wint, en daarmee een individueel startbewijs afdwingt, mag hij niet meedoen met de landenkwalificatie. In dat geval moeten de Nederlandse turners ook zonder de wereldkampioen op rek bij de beste twaalf landen kunnen eindigen. Maar als Zonderland ontbreekt, wordt het halen van een teamticket een heel ander verhaal. De 32-jarige turner komt behalve op de rekstok ook in actie op voltige en brug en is dus belangrijk voor het teamresultaat.

Bondscoach Van Bokhoven zal dus een goede afweging moeten maken. Als de ploeg heel blijft, is de meest logische optie om de beste turners op te stellen voor Stuttgart. Voor toestelspecialisten die minder belangrijk zijn voor het teamresultaat, is kwalificatie via de World Cups een betere optie.

Op die manier is Yuri van Gelder nog altijd van plan om aan zijn olympisch startbewijs te komen. Omdat Van Gelder alleen op ringen in actie komt, heeft hij weinig waarde voor het team. De 35-jarige Waalwijker wil zich daarom op de alternatieve manier voor Tokio plaatsen, alleen heeft de bondscoach hem nog niet ingeschreven voor de World Cups. Er is met Van Gelder afgesproken dat hij betere scores moet neerzetten en dat heeft hij nog niet gedaan.

Naast Zonderland doen ook Casimir Schmidt – die in Cottbus zilver haalde op vloer – Bram Louwije en Bram Verhofstad mee aan de World Cup in Melbourne. Bart Deurloo richt zich de komende maanden op de meerkamp op de wereldbekerwerdstrijden in het Greensboro, Stuttgart, Birmingham en Tokio.