Wordt Solskjaer de redder van Manchester United?

De man die er in 1999 als invaller voor zorgde dat Manchester United de Champions League won, moet de gevallen topclub nu, bijna twintig jaar later, weer wat hoop bezorgen. Ole Gunnar Solskjaer volgde José Mourinho ruim een week geleden op als trainer van de Engelse grootmacht en de eerste resultaten zijn hoopgevend. Zaterdag won United met grote cijfers van Cardiff (1-5) en zondag sloot het in eigen huis ook het duel met Huddersfield winnend af (3-1).

Natuurlijk Cardiff en Huddersfield zijn nog geen clubs van formaat en de achterstand van United op koploper Liverpool is met negentien punten nog altijd aanzienlijk, maar het sentiment lijkt te zijn veranderd bij de club uit Manchester. Als maker van de beslissende treffer in de Champions League-finale tegen Bayern München in 1999 (2-1) werd Solskjaer gisteren als held ontvangen op Old Trafford.

Nadat de spelers van United en Huddersfield het veld op waren gekomen volgde de Noorse trainer, die door Manchester United is gehuurd van Molde FK. Met applaus werd hij begroet en Solskjaer reageerde daarop door te zwaaien en duimen op te steken naar het publiek.

Sir Alex

Datzelfde publiek was de laatste jaren niet verwend. Sinds Alex Ferguson ruim vijf jaar geleden stopte als manager van Manchester United, zakte de club ver terug. In de 27 jaar dat de Schot de club leidde, werden The Red Devils dertien keer landskampioen. Ferguson liet United ook nog eens twee keer tot Europa’s beste kronen door de Champions League te winnen.

Maar nadat de Schot in 2013 met pensioen ging en Manchester United als landskampioen achter liet werd alles anders. Onder Fergusons opvolger David Moyes – zijn ontslag volgde al in zijn eerste seizoen – werd United zevende. Nadat Louis van Gaal de leiding had overgenomen werd United vierde en vijfde. Met Mourinho aan het roer leek Manchester United een klein beetje op te krabbelen door in ieder geval weer een Europees succesje te boeken (winst Europa League in 2017) en vorig jaar tweede in de premier league te worden.

Maar het gemor onder de United-supporters bleef. Van het wervelende voetbal dat United in het tijdperk-Ferguson speelde, met sterren als Beckham, Scholes en Cristiano Ronaldo, was niets meer te zien. Voor Mourinho was tegenhouden belangrijker dan aanvallen.

Solskjaer heeft in ieder geval aangekondigd te willen breken met het defensieve denken van zijn voorganger. “De aanvallende filosofie hoort bij United. Het is een traditie”, zei hij na afloop van de ruime zege tegen Cardiff. “Het zit in de aard van deze club om altijd aan te vallen en met snelle spelers als Lingard, Rashford, Martial en Pogba moet je dat ook doen.”

Bij zijn aanstelling had Solskjaer ook al gezegd dat het plezier moest terugkeren bij United en dat hij ook van plan is om jeugdspelers weer een kans te geven. Precies zoals Ferguson dat altijd deed.

Solskjaer zal met United in ieder geval bij de eerste vier willen eindigen, zodat de club zich plaatst voor de Champions League. Volgend seizoen staat waarschijnlijk een andere trainer voor de groep, al sprak Solskjaer al de hoop uit dat zijn trainerschap bij Manchester United na dit seizoen een vervolg krijgt.

Vanaf dan zal United – nog altijd de voetbalclub met het hoogste inkomen ter wereld – zich weer willen mengen in de top van het Engelse voetbal. De successen van buurman Manchester City en streekgenoot Liverpool moeten de supporters van United pijn hebben gedaan. Het is aan Solskjaer om die wonden de rest van het seizoen te helen.