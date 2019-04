Wordt Omar al-Bashir nu uitgeleverd aan het Internationaal Strafhof, dat daar al elf jaar om vraagt?

In Darfur alleen al is hij verantwoordelijk voor meer dan 200.000 doden, door de nietsontziende campagne die Soedanese milities er voeren tegen de lokale bevolking.

Lees verder na de advertentie

Toch kon Bashir al die tijd uit handen van het strafhof blijven. Zijn status als president van Soedan, dat zelf niet bij het ICC is aangesloten, gaf hem ook nog steeds toegang tot andere landen. Zo kon hij deelnemen aan bijeenkomsten van de Afrikaanse Unie en naar bevriende naties reizen. Of Bashir nu binnenkort wel in Den Haag verschijnt, is zeer de vraag. De militairen die hem hebben afgezet en nu zelf de macht uitoefenen, hebben hem al die tijd gesteund. Veel hoge militairen zijn zelf waarschijnlijk medeschuldig aan de misdaden waar Bashir voor wordt gezocht. Zo staat Awad ibn Ouf, de minister van defensie die het afzetten van de president bekendmaakte en inmiddels is benoemd tot president van de militaire overgangsraad, sinds 2007 op een Amerikaanse sanctielijst vanwege misdaden in Darfur. Ibn Ouf zou de milities in Darfur, de Janjaweed, hebben aangestuurd. De minister is militair en politiek opgeklommen in de dertig jaar dat Bashir aan de macht was.

Het is voor het nieuwe bestuur misschien een handige manier om van de ex-president af te komen, zonder hem in eigen land te hoeven berechten

Mensenrechtenorganisaties hebben de militaire leiders opgeroepen Bashir uit te leveren. Wellicht is dat voor het nieuwe bestuur ook een handige manier om van de ex-president af te komen, zonder hem in eigen land te hoeven berechten. Het is ook mogelijk dat Bashir zich terug mag trekken in een bevriend land, om daar van zijn oude dag te genieten.

Bashir kwam in 1989 aan de macht door een islamistisch geïnspireerde staatsgreep. In de jaren negentig bood hij in zijn land onderdak aan Al-Qaidaleider Osama bin Laden. Na maandenlange protesten beloofde hij onlangs dat hij volgend jaar niet opnieuw kandidaat zou zijn voor het presidentschap, maar aan die belofte hechtten de demonstranten in Soedan weinig waarde.

Lees ook: