Wordt Federer vanavond weer de beste van de wereld?

Terwijl Rafael Nadal gisteravond te gast was op het Goed Geld Gala in het Amsterdamse theater Carré nam Roger Federer tachtig kilometer zuidelijker de een na laatste hindernis om de Spanjaard af te lossen als nummer één van de wereld. Na de moeizame winst op Philipp Kohlschreiber heeft de Zwitser in het Rotterdamse sportpaleis Ahoy nog één overwinning nodig om na ruim vijf jaar terug te keren op de hoogste troon van het mondiale tennis.

Het met ruim 10.000 toeschouwers uitverkochte sportpaleis was gisteravond helemaal klaar voor het tweede optreden van Federer. Het gejuich bij zijn binnenkomst overstemde de opzwepende klanken van Afrojack, de dj die dit jaar de opkomstmuziek componeerde. Wat kon er voor de publiekslieveling fout gaan tegen Kohlschreiber, de Duitser van wie Federer alle voorgaande twaalf ontmoetingen had gewonnen.

Aan de vooravond van de partij tegen zijn generatiegenoot - met zijn 34 jaar is Kohlschreiber twee jaar jonger - had Federer al gezegd dat hij zich niets aantrok van die statistiek. "Misschien brengt de dertiende wel ongeluk", sprak hij bijna profetische woorden. Tegen een ontketende Kohlschreiber kwam hij met de schrik vrij. Zijn gezicht stond strak, hij kwam nooit in zijn ritme, produceerde veel afzwaaiers en kreeg geen vat op de service van zijn tegenstander. Toch won hij.

Triomf

In beide sets kreeg Federer de hulp van Kohlschreiber. In de tiebreak van de openingsset liet de Duitse nummer 34 van de wereld drie setpoints onbenut, waarna Federer op zijn vierde setpoint toesloeg. Bij 5-5 in set twee leverde Kohlschreiber mede door twee dubbele fouten zijn opslagbeurt in. Federer serveerde de partij daarna koelbloedig uit: 7-6 (8) en 7-5. De opluchting was zichtbaar op zijn gezicht en voelbaar op de tribunes en in het kantoor van toernooidirecteur Richard Krajicek.

Het mogelijk heroveren van de nummer één-po­si­tie betekent een nieuwe mijlpaal op zijn indrukwekkende palmares

Na de moeizame overwinning op Kohlschreiber heeft Federer op het ABN Amrotoernooi nog een triomf nodig om zijn vriend en rivaal Nadal te passeren op de mondiale ranglijst. Toen hij hoorde dat de Spanjaard ook in Nederland was leek het hem best een aardig idee om een ontmoeting te regisseren. "Maar dan zal ik wel naar hem toe moeten, want hij is nog altijd nummer één van de wereld."

Als het aan Federer ligt, komt daar vandaag een einde aan. Bij winst in de kwartfinale tegen Robin Haase, die om 19.30 uur begint, vindt hij zijn naam op de wereldranglijst van maandag weer terug op de bovenste plaats. En dat ziet hij als een enorme uitdaging. "Na mijn operatie in 2016 heb ik dat nooit kunnen bedenken. Het was een hoge berg om te beklimmen. Hier bereik ik hopelijk de top, maar ik heb er de afgelopen jaren hard voor moeten werken."