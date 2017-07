Wordt de zaak-Baybasin toch heropend?

Als klopt wat advocate Adèle van der Plas al van verschillende bronnen hoorde, dat de Hoge Raad vandaag besluit de zaak-Baybasin niet te herzien, dan is de rechtstaat volgens haar ‘redelijk failliet’. “Die is dan gekidnapt door mensen die niet voor de waarheid gaan, maar voor prestige, aanzien en geld.” Ze zou het de grootste juridische dwaling ooit in Nederland vinden.

Lees verder na de advertentie

Komt advocaat-generaal Diederik Aben van de Hoge Raad vanmiddag wél tot een herziening van de strafzaak, dan is ook dat een spectaculaire beslissing. Aben onderzocht de zaak gedurende zes jaar en alleen al zijn conclusie telt naar verluidt ruim 1700 pagina’s.

Bovendien zal een hernieuwde strafzaak ook de verdenkingen aan het adres van oud-topambtenaar Joris Demmink nieuw leven inblazen.

De Turken zouden belastend materiaal hebben over oud-top­amb­te­naar Joris Demmink

Levenslang Hüseyin Baybasin werd in 2002 door het gerechtshof in Den Bosch in hoger beroep veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, onder meer voor betrokkenheid bij moorden en gijzelingen. Ook was hij volgens de rechter een spil in de internationale heroïnehandel. Volgens advocate Van der Plas kwam de uitspraak tot stand in samenwerking met en onder zware druk vanuit Turkije. PKK’er Baybasin is een prominent voorvechter van een onafhankelijke Koerdische staat. Reden voor de Turkse overheid om hem achter de tralies te willen hebben. Van der Plas en Baybasin hebben altijd volgehouden dat hij wisselgeld was in een complot tussen de Nederlandse en Turkse overheid. De Turken zouden belastend materiaal hebben over Joris Demmink, oud-secretaris-generaal van justitie. Die zou volgens hen op een dienstreis in Turkije seks hebben gehad met twee toen minderjarige Turkse jongens. Hiervoor is nooit bewijs geleverd, maar de hoogste ambtenaar van justitie zou druk hebben uitgeoefend om Baybasin levenslang veroordeeld te krijgen. Volgens Baybasins advocaat zijn de afgetapte te­le­foon­ge­sprek­ken slecht vertaald Van der Plas zegt dat zij voor het herzieningsverzoek meer dan honderd nieuwe gegevens en feiten heeft aangeleverd, die aantonen dat de veroordeling van Baybasin op drijfzand berust. Zo heeft zij afgetapte telefoongesprekken van Baybasin opnieuw linguïstisch laten onderzoeken. Daaruit bleek volgens haar dat eerdere vertalingen niet-steekhoudend waren.

Boek Ze voelt zich bovendien gesterkt door een boek van wetenschapsfilosoof Ton Derksen uit 2014. Die schreef dat telefoontaps in het onderzoek naar Baybasin zijn gemanipuleerd en vervalst. Derksen schreef eerder een boek dat in hoge mate bijdroeg aan de vrijspraak en rehabilitatie van de levenslang gestrafte Lucia de Berk. En eind vorig jaar kwam hij in een ander boek tot de conclusie dat minimaal 11 procent van de levenslang gestraften onterecht vastzit. Alleen al daarom zou een herziening op zijn plaats zijn, vindt de advocate. Eind vorige week bracht het Openbaar Ministerie naar buiten dat het afziet van vervolging van Demmink. Oud nieuws, zegt Van der Plas, dat meldde het OM vorig jaar namelijk ook al. Het gaat bovendien om een verzoek aan het gerechtshof, dat zich hier volgend jaar zomer over zal uitspreken. Zij kan dat bericht daarom niet los zien van het besluit over de zaak-Baybasin vandaag. Dat geldt ook voor de uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch, vrijdag, dat Baybasin de staat ruim 1,5 miljoen euro moet betalen. “Dat bedrag is gebaseerd op bezittingen in Turkije, die er niet zijn. Het OM zet alles op alles om het publiek te laten weten dat Baybasin de schurk is.” Lees ook: 'Turkije chanteerde justitietop met Demmink'

Lees ook: Bewijs in zaak Koerdische Turk Baybasin 'was gemanipuleerd'

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.