Wordt de liefdesrelatie tussen twee hoofdofficieren een vlek op het blazoen van Justitie?

Het klinkt als een onderwerp voor de roddelbladen, maar er is toch echt acht maanden serieus onderzoek naar gedaan door drie vooraanstaande juristen. Want het antwoord is niet alleen cruciaal voor beide aanklagers, maar ook voor hun leiding en voor de cultuur binnen het Openbaar Ministerie. En, niet onbelangrijk, voor het imago van de organisatie die in het leven is geroepen om te onderzoeken of de burger de wet niet overtreedt. Die kan zelf geen beschadiging van de integriteit tolereren.

Lees verder na de advertentie

Om die redenen besloot het college van procureurs-generaal, de landelijke leiding van het OM, de onafhankelijke commissie aan het werk te zetten. Daarnaast stuurde het college stuurde Van Nimwegen (61) bij begin van het onderzoek in juni vorig jaar, met buitengewoon verlof. Het feit dat Van Nimwegen tussen 2008 en 2014 zelf lid was van deze OM-top, speelt een rol in de hele zaak. Hij had in die periode de portefeuille personeelsbeleid en dus ook in 2011, toen Marianne Bloos werd gepromoveerd tot hoofdofficier van het landelijk parket, de eenheid die fraude bestrijdt.

Formeel gaat het kabinet over de benoeming van hoofdofficieren, en dan vooral de minister van justitie. In de praktijk spelen de procureurs-generaal een grote rol bij de zoektocht naar geschikte mensen.

Heeft het vertrek van Van Nimwegen uit het college van pro­cu­reurs-ge­ne­raal, te interpreteren als een degradatie, te maken met de liefdesrelatie die al langer speelde?

Hotelkamers delen Van Nimwegen en Ploos meldden hun relatie in 2016 bij het college. Van Nimwegen was daaruit in 2014 vertrokken om hoofdofficier in Rotterdam te worden. Vanaf dat moment was er geen sprake van een hiërarchische verhouding. Het huidige college, onder voorzitterschap van Gerrit van der Burg, oordeelde dan ook dat er geen reden was om in te grijpen. Maar vorig jaar kwamen er via NRC Handelsblad signalen dat de relatie al veel langer gaande was. Op conferenties zouden er hotelkamers zijn gedeeld door OM-personeel, waaronder wellicht ook door het besproken tweetal. Later kwamen daar nog twee beschuldigingen bij: Van Nimwegen zou Bloos in 2012 hebben ‘meegenomen’ naar een conferentie in Thailand, terwijl de daar besproken onderwerpen niet in haar pakket zaten, en zijn familieleden zouden een opdracht van het OM hebben binnengehaald zonder aanbesteding. Aan Jan Watse Fokkens, gepensioneerd topman bij de Hoge Raad, de taak uit te zoeken hoe alles precies is verlopen. Samen met twee hoogleraren strafrecht had hij daar tien maanden voor nodig. Dat was langer dan verwacht en geeft niet alleen aan hoe lastig bewijs te verzamelen is, maar ook dat hij zijn opdracht breed heeft geïnterpreteerd.

Laveren Het gaat allang niet meer alleen om de beide hoofdofficieren. Ook de reactie op alle mededelingen in deze affaire van de procureurs-generaal, de OM-top, wordt beoordeeld. Heeft het vertrek in 2014 van Van Nimwegen uit datzelfde college naar Rotterdam, te interpreteren als een degradatie, toch te maken met de liefdesrelatie die al langer speelde? Voorzitter Van der Burg heeft al een klein voorschot genomen op de kritiek door te laten weten dat het college de mededeling van beide hoofdofficieren dat ze een relatie hadden, breder had moeten delen. Nu ontstond de ongemakkelijke situatie dat in de zogeheten groepsraad, het overleg van alle hoofdofficieren, twee leden zaten die een relatie hadden waarvan de overige mensen aan tafel formeel niets wisten. Het is laveren voor de drie commissieleden, want de positie van hoofdofficier is geen gemakkelijke en er zijn veel mensen die er belang bij hebben dat er negatieve berichten de wereld in komen. Het rapport van vandaag zal laten zien of er fouten zijn gemaakt, maar ook of de cultuur binnen het OM die fouten mogelijk maakte. Aan OM-baas Van der Burg direct de taak om te laten zien of hij adequaat reageert en het vertrouwen in Justitie hoog weet te houden.

Lees ook:

Grote schoonmaak zuidelijk OM Vorig jaar moest de hoofdofficier van justitie in Zeeland/West-Brabant vertrekken omdat het klimaat in zijn organisatie ‘verziekt’ zou zijn.