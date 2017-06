Wordt de 'capo dei capi' (86) vrij man?

Salvatore 'Totò' Riina is 86 jaar, zit vast sinds 1993 en is ernstig ziek. Hij heeft hartproblemen en nierkanker, waardoor hij eigenlijk alleen nog maar kan liggen. Het Hof van Cassatie vindt daarom dat moet worden bekeken of de maffioos niet moet worden vrijgelaten, zodat hij 'waardig kan sterven'.

Salvatore 'Totò' Riina © REUTERS

Totò Riina was tientallen jaren de Baas der bazen ('Capo dei capi') van de Siciliaanse maffia. Zijn bijnaam 'Het beest' heeft hij te danken aan zijn ongekende moordzucht. Riina liet in 1992 de rechters Giovanni Falcone en Paolo Borsellino opblazen, hij liet dodelijke bommen ontploffen in Florence, Rome en Milaan en gaf de opdracht voor de moord op de broer van Sergio Mattarella, de huidige president van Italië. Riina liet zelfs een jongetje, het zoontje van een spijtoptant, wurgen en oplossen in zoutzuur. De maffioos zit zo goed als afgesloten van de buitenwereld in de gevangenis van Parma. Vorig jaar heeft zijn advocaat de rechtbank in Bologna om vrijlating verzocht, maar dat verzoek werd afgewezen. Een hogere rechtbank heeft nu bepaald dat er nog eens goed naar die beslissing moet worden gekeken. Want het mag niet zo zijn dat het vastzitten in combinatie met ziek zijn Riina te veel leed berokkent; dat zou onmenselijk zijn, vindt zij.

Nabestaanden van maffiaslachtoffers denken daar anders over. De dochter van een vermoorde generaal: "Mijn vader heeft ook geen waardige dood gehad. Over zijn lijk hebben de maffiosi niet eens een laken gelegd." En de echtgenote van een lijfwacht die samen met rechter Falcone werd opgeblazen zegt: "Hij is in de tachtig, mijn man haalde de dertig niet. Mijn kinderen hebben hun vader nooit leren kennen." Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank in Bologna zich over de zaak buigt.

