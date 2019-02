Wordt Daisy Mertens de beste leraar van de wereld?

“Leraren zijn de échte superhelden van de wereld.” Dat zijn de woorden van acteur Hugh Jackman, die vandaag in een video de namen van de tien finalisten voor de Global Teacher Prize 2019 bekendmaakte. Onder hen de Nederlandse Daisy Mertens (31), leerkracht op basisschool De Vuurvogel in Helmond.

Mertens is gekozen uit meer dan 10.000 genomineerden van over de hele wereld. De winnaar gaat naar huis met 1 miljoen dollar en de titel beste onderwijzer ter wereld.

De globale liefdadigheidsinstelling Varkey Foundation riep de Global Teacher Prize vijf jaar geleden in het leven om de belangrijke rol van leraren in de samenleving te benadrukken. Twee jaar geleden behoorde de Amsterdamse docent geschiedenis en filosofie Jasper Rijpma tot beste vijftig docenten in deze verkiezing.

Al eerder bekroond Mertens werd in 2016 al basisschoolleraar van het jaar in Nederland. Ze werkt op een brede basisschool met 440 leerlingen met dertig verschillende nationaliteiten, van kinderen met ernstige leerachterstand tot hoogbegaafde leerlingen. Als je zou willen, kun je als een robot voor de klas staan Als leerkracht zet Mertens zich in voor hervorming van het onderwijs. Begin vorig jaar schreef zij een opiniestuk in Trouw, waarin ze oproept tot een debat over de rol van de leraar. Volgens haar wordt het werk van leerkrachten vooral ingevuld door overheidsbeleid: opbrengstgericht werken en voldoen aan een gemiddelde voor de eindtoets. “Als je zou willen, kun je als een robot voor de klas staan.” Mertens vindt het belangrijk om aandacht te hebben voor het eigen leerproces van de leerlingen en hen te betrekken bij de inhoud van het lesprogramma. Bijvoorbeeld door hen de kans te geven hun eigen onderzoeksprojecten op te zetten, zoals het ontwerpen van een duurzaam attractiepark of één gebedshuis voor alle grote wereldreligies. Ze spreekt zich in het opiniestuk ook uit over het aangetaste imago van de leerkracht. “In de publieke opinie bestaat tot op heden het beeld dat je op de lerarenopleiding vooral aan het knutselen bent. Er is geen student of leerkracht die gekozen heeft om alleen maar uitvoerder te zijn of neergezet te worden als hobbyist. We willen allemaal een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen.”

Negen concurrenten In de finale van de Global Teacher Prize 2019 neemt Daisy Mertens het op tegen onder anderen maatschappijleerdocent Vladimer Aphkhazava uit Georgië, muziekleraar Melissa Salguero uit de VS en wiskundeleraar Peter Tabichi uit Kenia. De leraren geven les in het basis-, middelbaar- of volwassenenonderwijs. De winnaar van de Global Teacher Prize 2019 wordt 24 maart bekendgemaakt in Dubai.

