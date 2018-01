Wordt Boef morgen uitgejouwd op Noorderslag?

Dit festival voor louter Nederlandse artiesten dat volgt op het driedaagse Eurosonic verkoos een debat boven een boycot: Boef is, volgens de organisatie, een ‘relevante en actuele artiest waar je niet omheen kunt’.

Zeker niet Noorderslag, dat zichzelf de ‘graadmeter van de Nederlandse popmuziek’ noemt. Vanmiddag stond dat beloofde Boef-debat op het programma, tijdens het conferentiedeel van het festival in de Groningse Oosterpoort. De paneldiscussie spitste zich meer toe op de nasleep en de ontstane commotie dan op de uitspraken en verantwoordelijkheid van de rapper zelf.

Mensen noemden zijn islamitische opvoeding. Waar kwam dat vandaan? Artiestenbegeleider Glen Faria

Dat Boef vrouwen in korte rokjes herhaaldelijk hoeren had genoemd, kon absoluut niet, daarover waren de aanwezigen het roerend eens. Maar de mediastorm zei vooral iets over de clash tussen hiphop- en jongerencultuur en het grote publiek, meenden ze.

Kent Boef zijn verantwoordelijkheid niet? Hoogleraar psychologie Paul van Lange (VU) trapte af door te stellen dat de uitlatingen van Boef buiten de context waarin hij ze deed een hele andere lading kregen. Daar kon artiestenbegeleider Glen Faria, namens managementkantoor SPEC zich in vinden: “Ik schrok als een oom om een uitspraak van zijn neefje. Kijk. Hij heet Boef. Op kantoor schrikken we niet van zulke uitspraken – we weten hoe ze bedoeld zijn.” Waar ze wél van schrokken was dat Boef niet helemaal doorhad wat voor een enorm podium – en dus verantwoordelijkheid - hij inmiddels heeft. En dan waren er nog al die foutieve aannames die in de media rondgingen. “Mensen noemden zijn islamitische opvoeding. Waar kwam dat vandaan? En dat hypocriete opportunisme: festivals die hem niet eens geboekt hadden gingen hem zogenaamd cancellen. Radio-DJ’s gingen roepen dat ze hem nooit meer zouden draaien, terwijl ze hem toch al niet draaiden. En: dit is vast wat álle rappers vinden.” Festivals die hem niet eens geboekt hadden gingen hem zogenaamd cancellen Artiestenbegeleider Glen Faria Ook aanwezig was Claartje Nicolas, namens de Bevrijdingsfestivals, die vorig jaar te maken kreeg met vergelijkbare ophef nadat een filmpje opdook met antisemitische uitlatingen van één van de rappers van Broederliefde – terwijl die net benoemd waren tot ambassadeurs van de vrijheid. Daar was al over gepraat, maar plots fungeerde de sociale media als een vliegwiel en kregen de rappers wagonladingen bagger over zich heen. “Excuses waren niks meer waard.” Nicolaas geeft toe dat het besluit om Broederliefde uiteindelijk het ambassadeurschap te ontnemen óók te maken had met die druk vanuit de publieke opinie.