Wordt 2018 een jaar van zinsbegoocheling en escapisme?

KLEIN VERSLAG Het nieuwe jaar is als het oude. Ik verlaat het huis, te voet, zoals vaker. Onze straat is niet erg breed, je kan langs één zijde parkeren. Die zijde wisselt elk jaar, zodat de bewoners op 1 januari min of meer eendrachtig en onder het uitwisselen van beste wensen hun voertuigen verplaatsen.

Lees verder na de advertentie

Ik loop naar het kleine station iets verderop, hier en daar nog vuurwerkresten, een handschoen zonder hand.

Op het perron wisselt een medewerker van de firma Exterion (heette vroeger Publex geloof ik) de reclameborden. Hij opent de glasplaat, rolt de oude poster op en plaatst een nieuwe, na telkens even zijn handen warm te hebben gewreven.

Een telefoonaanbieder maakt plaats voor een supermarkt, een zoekmachine voor een makelaarsvereniging. De medewerker maakt een vóór- en een na-foto van zijn werkzaamheden. De klant wil kennelijk bewijs. De reisorganisatie die ons naar Curaçao wil brengen, blijft nog achter zijn raam hangen.

Hij opent de glasplaat, rolt de oude poster op en plaatst een nieuwe

De trein is op tijd en brengt me naar Centraal. Daar zie ik mensen die elkaar begroeten. Ze zoenen.

Steigerwoud In de kiosk kijk ik de buitenlandse kranten door, de Neue Zürcher Zeitung lijkt uit het assortiment gehaald. Ik koop de jubilerende Telegraaf, dit jaar 125 geworden. Trouw wordt 75. Een jonkie, ondergronds geboren in de tijd dat De Telegraaf bovengronds in duisternis verkeerde. De treinen rijden weer, net als vorig jaar, en vaak is er wel ergens een bovenleiding stuk, of kan er op een traject niet gereden worden wegens 'een aanrijding met een persoon'. En altijd weer die lichte huiver bij zo'n mededeling. Intussen werkt de stad verder aan een nieuwe entree vanaf het station, het steigerwoud dat de montage van een opvallend dak mogelijk maakte is al half verdwenen en ijle ringen verschijnen tegen de hemel. De mensen stromen voorbij in hun donkere jassen, langs een nieuwe route, waar de wanden winkelopeningen aankondigen. 'Was de blues weg! Pepermunt, citroengras en eucalyptus laten je weer helder denken'