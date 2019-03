Worden de posities van Schiphol en KLM nou echt bedreigd?

Vliegtuigen? Voor veel mensen hebben ze nog altijd iets magisch. KLM? Dat is de zwaan, onderdeel van het nationaal gevoel, van de nationale trots. Schiphol? Een symbool van bedrijvigheid, vooruitgang en de geur van verre reizen, belangrijke zaken en avontuur. Al kun je KLM ook zien als een openbaarvervoerbedrijf dat mensen van A naar B brengt in luidruchtige vervoermiddelen die niet bijster comfortabel zijn en weinig beenruimte bieden. Je kunt een vliegtuig zien als een kerosinezuipende horecavoorziening in de lucht, zoals Volkskrant-journalist Peter de Waard ooit deed. En je kunt Schiphol zien als een groot station met een uitgedijd winkelcentrum, prijzige parkeerplaatsen en peperdure koffie.

Maar zelfs een luchtvaartcynicus zal moeten toegeven dat KLM een vrij groot en belangrijk bedrijf is en dat Schiphol een vrij grote en belangrijke luchthaven is.

Bij KLM werken 30.000 mensen. KLM is de belangrijkste gebruiker van Schiphol: vorig jaar goed voor bijna de helft van de 499.446 vliegbewegingen op Schiphol. Met de starts en landingen van dochter Transavia erbij lag dat aandeel iets boven de 50 procent en met de vliegbewegingen van KLM’s twintig partnerbedrijven zelfs op 70 procent. Bijna de helft van alle passagiers die Schiphol vorig jaar verwelkomde, stapte in of uit een KLM-vliegtuig.

Schiphol is belangrijk voor Nederland en KLM is dat voor Schiphol. Maar worden hun posities bedreigd? De ministers Van Nieuwenhuizen (infrastructuur) en Hoekstra (financiën) suggereerden van wel toen zij dinsdag bekendmaakten dat de Nederlandse staat voor 680 miljoen euro een belang van 12,68 procent had genomen in Air France-KLM, het Frans-Nederlandse moederbedrijf van KLM – een belang dat later in de week werd uitgebreid tot 14 procent.

Het belang van Schiphol gaat verder. Grote bedrijven en instellingen mogen er hun hoofdkantoor graag in de buurt hebben. Dat scheelt de directie, managers én bezoekers reistijd. Voor buitenlandse bedrijven die in Nederland een vestiging hebben, geldt hetzelfde. Die bedrijven trekken op hun beurt weer andere werkgelegenheid aan. Een luchthaven die vanuit veel plaatsen in de wereld bereikbaar is, is voor toeristen aantrekkelijk. Voor organisatoren van internationale congressen ook.

Er werken, schatte onderzoeksbureau Decisio in 2015, op en rond de luchthaven zo’n 65.000 mensen (dat zijn 55.000 voltijdbanen). Nog eens 50.000 mensen (40.000 voltijdbanen) werken buiten het Schipholgebied maar leveren wel goederen of diensten aan het vliegtuigstation. Het gaat om personeel van luchtvaartmaatschappijen, grondpersoneel, douaniers, mensen van de Immigratiedienst, om beveiligers, bagagesjouwers, winkelpersoneel, schoonmakers, bus- en taxichauffeurs en mensen die onderhoud verrichten aan vliegtuigen. Noem Schiphol een bedrijvige kleine stad.

Schiphol is met 499.446 starts en landingen (2018) de vijfde luchthaven van Europa. Er zijn in Europa maar twee luchthavens die meer passagiers verwerken dan de 71 miljoen mensen die Schiphol vorig jaar aandeden. Schiphol verwerkte 1,7 miljoen ton vracht. Schiphol heeft directe verbindingen met 327 andere luchthavens – alleen Frankfurt heeft er meer. Fijn voor de Nederlandse reislustige die veel bestemmingen relatief makkelijk kan bereiken.

“Ten slotte is er de kwestie van de capaciteit op Schiphol. Die is beperkt. De luchthaven zat in 2018 dicht aan tegen het maximaal aantal toegestane aantal vluchtbewegingen (500.000). Dan is het onlogisch voor een maatschappij om landingsrechten van de hand te doen. Het is, kortom, niet reëel om vluchten van Amsterdam naar Parijs over te hevelen.”

Worden KLM en Schiphol bedreigd? “Volgens mij niet”, zegt Rogier Lieshout, hoofd luchtvaart van onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek: “KLM werkt efficiënter dan Air France. Er is veel vraag naar de vluchten van KLM vanaf Schiphol. Bovendien ligt er de belofte, bij de overname van KLM gedaan, dat Air France-KLM meewerkt aan een evenwichtige ontwikkeling van de luchthavens van Parijs én Amsterdam. Die garantie is er nog steeds en de nieuwe topman van Air France-KLM, Ben Smith, heeft onlangs bevestigd dat hij die zal respecteren.

Prijsvechters

Luchtvaarteconoom Hans Heerkens van de Universiteit Twente ziet dat anders. “De kans is groot dat Schiphol vluchten verliest. Air France is groter dan KLM, Parijs is groter dan Amsterdam, het achterland van de Parijse luchthavens is groter dan dat van Nederland. Het is goed mogelijk dat Air France-KLM Amsterdamse vluchten naar Parijs haalt. Als dat in het belang van het bedrijf is, moet het bedrijf dat ook gewoon doen. Er is veel concurrentie in de luchtvaart, van prijsvechters en van maatschappijen uit het Midden-Oosten en daartegen moet Air France-KLM zich wapenen.”

Lieshout en Heerkens zijn het over iets anders wel eens: als Schiphol vluchten aan Parijs verliest, is dat geen ramp. Lieshout: “Schiphol is een belangrijk overstapstation. Mocht het vluchten kwijtraken, dan zullen er ook aansluitende vluchten verdwijnen, naar Zuid-Amerika en naar Scandinavië bijvoorbeeld. Dat zijn gebieden die KLM nu goed bedient, maar die minder aantrekkelijk zijn voor concurrenten die geen goede overstapverbindingen kunnen aanbieden.”

“Maar”, vervolgt Lieshout, “de kans is groot dat vluchten van andere maatschappijen in de plaats komen van die verdwenen KLM-vluchten. Dat zullen dan meer directe vluchten zijn naar Europese bestemmingen en minder intercontinentale vluchten.” Heerkens denkt dat ook: “De kans bestaat dat de overstapfunctie van Schiphol minder belangrijk wordt en dat het belang van rechtstreekse vluchten toeneemt. Dat laatste is overigens een trend de laatste jaren.”