Woonwinkelgigant Steinhoff schoof met panden in belastingparadijzen

Dat blijkt uit onderzoek door Het Financieele Dagblad in de zogeheten Panama Papers. Experts zeggen tegen de krant dat Steinhoff daarmee mogelijk de financiële situatie veel te rooskleurig heeft voorgesteld.

Steinhoff, dat via 6500 winkels en 40 merken actief is in meer dan dertig landen, is statutair gevestigd in Nederland. In december gaf het concern toe dat er onregelmatigheden in de boeken staan, waarop het bedrijf meer dan 85 procent van zijn beurswaarde verloor en in acute geldnood kwam.

Uit de gegevens van de Panama Papers blijkt dat het Britse vastgoed van Steinhoff werd ondergebracht in een bedrijfje op de Bahama’s.

Uit onderzoek van het FD blijkt dat Steinhoff zijn Britse vastgoed onderbracht in vennootschappen op de Bahama’s en de Britse Maagdeneilanden, die geregistreerd stonden bij het Panamese juridisch advieskantoor Mossack Fonseca. De interne administratie van dat bedrijf vormde twee jaar geleden de basis voor de publicaties over de Panama Papers. Zo’n 400 journalisten uit meer dan tachtig landen, waaronder Trouw en het FD in Nederland, lieten daarmee zien hoe vermogenden en criminelen hun geld onderbrengen in belastingparadijzen.