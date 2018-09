Woninghuurprijzen stijgen nog harder dan vorig jaar

Vooral in grote steden gingen de prijzen flink omhoog. Amsterdam prijkt met een stijging van 2,9 procent op de eerste plaats. In Utrecht en Den Haag zagen huurders de maandprijs stijgen met 2,8 procent. Rotterdammers kwamen uit op 2,7 procent. Dat huurders nu meer kwijt zijn komt vooral door commerciële verhuurders. Die gooiden hun prijzen met 3 procent omhoog, terwijl woningcorporaties het hielden op 1,7 procent.

Een schande, vindt Marnix Norder van Aedes, branchevereniging voor woningcorporaties. "De politieagent, leerkracht en verpleegkundige zijn de dupe, want zij betalen de hoofdprijs. Terwijl juist deze groep schreeuwt om een betaalbare huurwoning in de vrije sector", zegt de voorzitter op de website van Aedes. Woningcorporaties kunnen voor deze doelgroep niet veel betekenen, merkt de branchevereniging op, omdat deze leraren en agenten vaak niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.

De woonbond, belangenbehartiger van huurders, valt vooral over het feit dat de huurprijzen volgens CBS-cijfers 18,5 procent zijn gestegen in zes jaar tijd. De bond trachtte forse stijgingen nog te temperen met een Sociaal Huurakkoord, afgesloten met Aedes. Maar directeur Paulus Janssen betreurt dat veel huurders nog steeds te veel betalen. "Het is hoog tijd dat de woonlasten van huurders omlaag gaan."

