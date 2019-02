WOII-rel tussen Israël en Polen torpedeert topontmoeting

Een top tussen de minister-presidenten van Israël en vier Centraal-Europese landen is afgezegd na een rel die steeds verder uit de hand loopt. Het begon afgelopen vrijdag met een uitspraak van premier Benjamin Netanyahu over de medeplichtigheid van Polen aan de Holocaust.

Op dinsdag zouden de premiers van de zogeheten Visegrádgroep - bestaande uit Polen, Hongarije, Slowakije en Tsjechië - naar Israël komen voor een ontmoeting met Netanyahu. Een voor Israël belangrijke ontmoeting, omdat deze landen minder kritisch staan ten opzichte van de Israëlische aanpak van de Palestijnen. Het moest tegenwicht bieden aan kritische geluiden van West-Europese landen over Israëls rol in het conflict. Steun die Israël hard nodig heeft.

De Poolse reactie op de collaboratie-opmerking van Netanhyahu was uiterst gepikeerd. De Israëlische premier probeerde het nog te repareren door te zeggen dat hij niet dé Polen had bedoeld, maar Polen, maar dat was olie op het vuur gooien. De Poolse premier Mateusz Morawiecki kondigde aan niet meer naar Israël te gaan voor de topontmoeting maar zijn minister van buitenlandse zaken te sturen.

De ad-interim minister van buitenlandse zaken van Israël, Israel Katz, zei vervolgens op het radiostation van het Israëlische leger dat “veel Polen collaboreerden met de nazi’s en deelnamen aan de vernietiging van de Joden tijdens de Holocaust”. Hij haalde ook nog eens een vroegere uitspraak van de inmiddels overleden ex-premier Yitzhak Shamir aan en toen waren de rapen in Polen helemaal gaar. Katz citeerde: “Elke Pool is gezoogd met moedermelk vol antisemitisme".

De maat was vol voor Polen. Warschau stuurt nu niemand meer naar de topontmoeting van Visegrádgroep met Israël. Hongarije, Slowakije en Tsjechië zullen dinsdag slechts bilaterale ontmoetingen hebben van hun premiers met Netanyahu.

Verkiezingen

De laatste had een positieve uitkomst met de V4 goed kunnen gebruiken in de aanstaande verkiezingen van 9 april. Dat lijkt er nu niet meer in te zitten.

Het is overigens opmerkelijk hoe landen waar het antisemitisme redelijk is ingeburgerd wel met Israël door een deur kunnen als het gaat om het Palestijnse conflict. In Polen zijn in de oorlog veel Joden in concentratiekampen omgekomen. Maar Polen voelt zich geschoffeerd als het op één lijn wordt gesteld met Nazi-Duitsland, waar Polen ook ernstig onder heeft geleden. En zo pakten de Israëlische opmerkingen faliekant verkeerd uit in Warschau.