Woerden is boos en bezorgd om dreigende gasboringen

Achter de ramen in de wijk Molenvliet hangen affiches met een duidelijke boodschap: 'Laat Woerden niet zakken!'. Bewoners van deze wijk, aan de rand van de stad, maken zich grote zorgen nu Vermilion Energy hier naar gas wil boren. Ze vrezen 'Groningse toestanden'.

"Mijn vader zei al, straks hebben we een huis met dikke scheuren dat in tweeën zal barsten en wie zal er dan opdraaien voor de schade?", zegt Paulette van Elk (21), die met haar ouders midden in de rustige wijk woont. Een straat verder zet Wim Peters (69) twee fietsen achterop de auto vast. Hij gaat een dagje op pad met zijn vrouw. "Verzakkingen, scheuren. Ik maak mij grote zorgen", zegt hij.

In 2009 diende het bedrijf al een zogeheten winningsplan in bij het ministerie van economische zaken. Hierin staat hoe een bedrijf gas wil winnen, maar ook in hoeverre de bodem zal dalen, er trillingen zullen ontstaan en wat de risico's zijn voor de omgeving. Dit plan moet vanwege wetswijzigingen opnieuw worden geschreven. Steffens: "Wij willen nog dit jaar met een nieuw plan komen." Zodra alle vergunningen binnen zijn, wil het bedrijf beginnen met boren.

Gas winnen uit het Papekopveld was in de jaren negentig niet lucratief, maar inmiddels wel. Concessiehouder is Vermilion Energy Netherlands, dochter van een Canadees bedrijf. Zij mogen hier 'exclusief gas opsporen en winnen', legt woordvoerder Manfred Steffens uit. "Het veld staat op onze lijst, zij het niet bovenaan."

Op het zogeheten Papekopveld werden dertig jaar geleden al proefboringen gedaan naar olie en gas. Hoewel de boorinstallatie komt te liggen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, ligt het gasveld recht onder de wijk Molenvliet, met 10.000 inwoners. Het ligt op twee kilometer diepte en strekt zich in het westen uit tot Nieuwerbrug (Zuid-Holland) en in het zuiden tot Oudewater (Utrecht). Met 63 vierkante kilometer is het een klein veld. Ter vergelijking: de oppervlakte van het gasveld onder Groningen is 900 vierkante kilometer.

Bezorgd en boos

In Woerden zitten ze hier niet op te wachten. Volgens Wilma de Mooij van SP Woerden, de partij die onlangs begon met de campagne 'Laat het Groene Hart niet barsten', zitten de bezorgdheid en boosheid er goed in. "We zijn juist bezig met een schone en duurzame leefomgeving en daar passen gas en olie niet bij. Het vertrouwen in Vermilion ontbreekt. In Heerenveen is dit bedrijf ook gewoon gaan boren."

Vorig jaar heeft Vermilion in Heerenveen een derde put geopend om gas te winnen. Zonder toestemming van het ministerie van economische zaken. De put werd gesloten nadat het Staatstoezicht op de Mijnen dreigde met een dwangsom van maximaal 10 miljoen euro. Het was niet de eerste keer dat er ophef is om Vermilion. In het Drentse Wapse werd de vergunning voor gaswinning eerder dit jaar stilgelegd omdat een verplichte milieueffectrapportage ontbrak en het bedrijf de gasproductie wilde verhogen. Bewoners verzetten zich met succes. Woordvoerder Steffens: "Ik voel geen behoefte om ons te verdedigen. Waar gehakt wordt, vallen spaanders."

Het zijn woorden die buurtbewoner Leo Sonneveld (57) verontrusten. Hij zet zich al twee jaar in voor de gaskwestie in Woerden en zal 'pas weer rusten als de landelijke overheid een streep zet door het hele plan'. Op sussende woorden als 'Woerden is geen Groningen' zit hij niet te wachten. "Uit de gebeurtenissen in Groningen blijkt juist dat de overheid burgers niet beschermt. Wij zullen ook alles op alles zetten om boringen tegen te houden." Sonneveld maakte zelf een uitgebreide effectrapportage waarin vooral de nadelen voor het milieu en de inwoners zichtbaar worden.