Woedende Stalin greep hard in na nederlaag van de Sovjet-voetballers

Zoals Vladimir Poetin van het komende wereldkampioenschap in eigen land graag een visitekaartje voor Rusland maakt, zo wilde het Kremlin van de deelname van zijn voetballers aan de Olympische Spelen in Helsinki één grote triomf voor de Sovjet-Unie maken.

Daarvoor moest in de eerste ronde gewonnen worden van Joegoslavië. Niet zomaar een te nemen horde. De Joegoslaven hadden op de Olympische Spelen in Londen zilver gewonnen. Ze tartten sinds dat jaar bovendien Stalin door politiek een eigen weg te bewandelen. De Sovjet-Unie had de Duitsers uit Oost-Europa verdreven en dat gebied daarna tot haar invloedssfeer gemaakt. Joegoslavië had zichzelf bevrijd en begon onder leiding van partizanenleider en oorlogsheld Tito al snel een koers onafhankelijk van Moskou te varen.

Voor de Tweede Wereldoorlog had de Sovjet-Unie de Spelen altijd links laten liggen. De leiders vonden het evenement 'elitair' en 'bourgeois'. Maar stilaan veranderden ze van mening en zagen ze de propagandamogelijkheden van sport in. Die bood mogelijkheden om de superioriteit van het communisme voor het oog van de wereld zichtbaar te maken.

Geheimzinnigheid

De Spelen van Londen in 1948 werden nog overgeslagen. Moskou wilde niet opdraven op het feestje van een vijand in de inmiddels begonnen Koude Oorlog. Aan de Olympiade van 1952 in Helsinki, hoofdstad van het neutrale buurland Finland, nam de Sovjet-Unie wel deel. Op haar manier. Atleten zaten niet in het olympisch dorp, maar werden ondergebracht in een eigen, scherp afgezonderd onderkomen. Trainingen als die van het Sovjet-voetbalelftal waren met veel geheimzinnigheid omgeven. Dat de spelers al lange tijd minutieus werden voorbereid, was wel duidelijk.

Het voorkwam niet dat de Joegoslaven op 20 juli met 5-1 voorstonden. Toen geschiedde een wonder. De Sovjets bleken nog een tweede adem te bezitten en maakten in het laatste kwartier van de reguliere speeltijd 5-5. Die stand veranderde niet in de verlenging. Het betekende dat een nieuwe wedstrijd, twee dagen later, de beslissing moest brengen.

Dit keer werd het 3-1 voor Joegoslavië. Dat was een verdienste van het elftal én van de twaalfde man: het Finse publiek steunde na de Sovjet-agressie in de Tweede Wereldoorlog de Joegoslaven. Op de Balkan vierde het thuisfront een ongekend feest. De straten stroomden vol met juichende en dansende massa's, met geweren werd in de lucht geschoten. De kranten prezen het nationaal elftal en namen gretig loftuitingen uit de buitenlandse pers over. Het ging in de kolommen ook over het bikkelharde spel van de Sovjets, over de beledigingen die ze uitten en over de weigering om na de nederlaag de winnaars te feliciteren. Spotprenten speculeerden op een woedende Stalin en verbanning van spelers naar Siberië.