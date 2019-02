Woedende klanten belagen personeel Intertoys om computerstoring

Het was zaterdag razend druk bij speelgoedketen Intertoys, aangezien klanten bij de donderdag failliet verklaarde winkelketen tot zondag hun cadeaubonnen konden inwisselen. Volgens de woordvoerder werden de winkels geplaagd door een computerstoring waardoor het systeem er uit lag en klanten in sommige winkels in een lange rij terechtkwamen.

Lees verder na de advertentie

In sommige winkels leidde de lange wachttijd tot agressie, bevestigde een woordvoerder van Intertoys. Volgens verschillende media leidde de teleurstelling er zelfs toe dat medewerkers zijn belaagd en bespuugd. In Amstelveen zou een winkel dicht zijn gegaan om veiligheidsredenen. De storing, die veroorzaakt zou zijn door een DDoS-aanval, werd na enige uren verholpen.

Donderdag werd bekend dat de speelgoedketen heeft faillissement aangevraagd. Vrijdag liet de keten nog weten dat er nog tienduizenden kaarten in omloop waren met daarop in totaal zo'n 1 miljoen euro. De cadeaukaarten verliezen hun waarde vanwege het faillissement.

Lees ook: