Woedende Britse oppositie eist uitleg van Theresa May over militaire actie in Syrië

Het was rond elf uur vrijdagavond, dat May een korte toespraak opnam waarin ze kenbaar maakte dat de Britten raketten zouden afvuren op Syrische militaire doelen. Een toespraak die ’s ochtends vroeg, vlak na de raketaanval, overal werd uitgezonden. Het was de eerste keer dat ze als premier opdracht gaf tot militair ingrijpen. Zodoende was het een beslissing die ze zeer weloverwogen had genomen, zei ze. Er was simpelweg geen andere optie om president Assad te laten blijken dat de internationale gemeenschap het niet pikt als hij chemische wapens inzet.

Het lijkt wel alsof ze meer geïnteresseerd is in de tweets van Trump dan in al het andere. Jeremy Corbyn, Labour-leider

Maar 48 uur na de kortstondige raketaanval licht May behoorlijk onder vuur in eigen land. “Hoe kon ze zo’n belangrijk besluit nemen zonder eerst het parlement te raadplegen?”, roepen oppositiepartijen in koor. May zelf verdedigde haar beslissing door te zeggen dat ze snel moest handelen en dat het juridisch verdedigbaar is om het parlement te omzeilen. “Het parlement mag mij hierover bevragen. Ik sta volledig achter mijn besluit, dit was the right thing to do”, zei May.

Labour-leider Jeremy Corbyn vindt het echter onbegrijpelijk. Hij zei in een interview met de BBC dat de premier naar de pijpen van Donald Trump danst.

Draagvlak “Het lijkt wel alsof ze meer geïnteresseerd is in de tweets van Trump dan in al het andere. Ze had het parlement in een spoedzitting bijeen moeten roepen, of ze had militaire actie moeten uitstellen tot het parlement geraadpleegd was.” Corbyn weet daarnaast dat hij de publieke opinie aan zijn kant heeft: slechts 1 op de 5 Britten steunde de aanval, bleek uit opiniepeilingen. Vince Cable, leider van de Liberal Democrats, vindt dat May een veel breder draagvlak had moeten creëren vóórdat ze tot actie over ging. “Ze had er echt wijzer aan gedaan om consensus te kweken en haar zaak te verdedigen.” Dat zal nu immers pas achteraf gebeuren. Hoewel May maandag zegt alleen vragen te willen beantwoorden, kan de oppositie via de Speaker alsnog een stemming proberen af te dwingen. Maar May weet nog wat haar voorganger David Cameron overkwam in 2013. Ook toen sloeg het Syrische regime toe met chemische wapens en ook toen wilden de Britten meedoen aan een militaire operatie. Alleen verloor Cameron een stemming daarover in het Lagerhuis, waardoor hij internationaal in zijn hemd kwam te staan, vooral in Washington. Cameron moest passen. Zo’n scenario wilde ze nu te allen tijde voorkomen.