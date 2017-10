Woede onder leraren nog niet gesust

De miljoenen die het nieuwe kabinet gaat uitgeven aan leraren hebben de brand in het basisonderwijs niet geblust. Leerkrachten willen massaal opnieuw in actie komen. Dat blijkt uit een enquête van de Algemene Onderwijsbond (AOb), de grootste vakbond in het basisonderwijs, onder haar leden. Maar liefst 96 procent van de 10.061 respondenten wil opnieuw actievoeren. Twee derde van hen wil nogmaals een landelijke stakingsdag waarop alle scholen dicht zijn.

Dat betekent nog niet dat een nieuwe staking al zeker is. De vakbond wacht met het nemen van die beslissing tot andere leden van het PO-front – de gelegenheidscoalitie van vakbonden, werkgevers en actiegroep PO in Actie die de landelijke staking van 5 oktober organiseerde – hun leden hebben gepeild. De PO-raad, de organisatie van schoolbestuurders, en vakbond CNV Onderwijs zijn daar nog mee bezig.

Andere manier Mocht de landelijke staking er niet komen, dan zegt de AOb op een andere manier actie te willen voeren. Leden denken bijvoorbeeld aan een demonstratie in Den Haag of aan een estafettestaking. In die laatste optie zouden bijvoorbeeld op maandag alle basisscholen in Groningen dichtgaan, op dinsdag in Drenthe en zo verder de week en het land door. Maar een landelijke staking heeft zoals gezegd de voorkeur van de leerkrachten. Een meerderheid wil niet een maar twee dagen de deuren sluiten. De leraren willen opnieuw actie omdat ze nog niet tevreden zijn met de toezeggingen uit het regeerakkoord. Daarin is 270 miljoen euro beloofd om hun salaris te verhogen en 430 miljoen voor verlaging van de werkdruk. Dat geld kwam er nadat de leraren van actiegroep PO in Actie in juni het basisonderwijs op de been kregen met een prikactie, waarna de vakbonden een landelijke staking uitriepen op 5 oktober. Die dag was zeker negentig procent van de basisscholen dicht, rond de zestigduizend leraren demonstreerden in Den Haag. Van de schoolleiders steunt 85 procent een nieuwe staking

Vernietigend oordeel Ondanks die extra miljoenen velt een grote meerderheid van de ondervraagde leraren een vernietigend oordeel over het regeerakkoord, blijkt verder uit de AOb-enquête. Vrijwel iedereen noemt dat ‘onvoldoende’ of ‘volstrekt onvoldoende’. Slechts drie procent denkt dat het toegezegde geld nu eenmaal het hoogst haalbare is. De eis van het PO-front aan het nieuwe kabinet was 1,4 miljard euro: 900 miljoen voor de salarissen en 500 miljoen voor het verlagen van de werkdruk. Op de dag dat het regeerakkoord werd gepresenteerd was er al teleurstelling bij alle leden van het front, ook bij de werkgevers, dat dit bedrag er niet komt. PO in Actie reageerde meteen dat er wat hen betreft twee dagen gestaakt zal worden in november. Maar de actiegroep kan zo’n staking in principe niet op eigen houtje uitroepen. Wat voor acties er komen en door welke clubs die zullen worden gesteund, wordt na 1 november duidelijk. Wel is al helder dat 85 procent van de leidinggevenden in het basisonderwijs een nieuwe staking zou steunen, bleek begin deze week uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders. Voor leraren is steun van hun bestuurder of leidinggevende overigens niet doorslaggevend. Tachtig procent is ook zonder steun van de baas bereid het werk neer te leggen.